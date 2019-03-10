Erzurum Kızak Şampiyonasında, Atları Kamçıladılar

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların yarışı kazanabilmek için atlarına kamçı ile eziyeti kameralara yansıdı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası'nda sporcuların yarışı kazanabilmek için atlarına kamçı ile eziyeti kameralara yansıdı. GSDF tarafından merkez Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda 'Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası' düzenlendi.



Erzurum, Kars ve Erzincan'dan 31 kulübün sporcuları dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya gelen ve tek tek start verilen yarışmacılar, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba harcadı. Dereceye girebilmek için sporcuların kamçıyı çok fazla kullanması nedeniyle, bir at çifte atarak kızağın tahta kolunu kırdı. Sporcu müsabakadan diskalifiye olurken, bir başka yarışçıda kamçısı, atın kuyruğuna takılmasına aldırış etmeden, kampı ile vurmaya devam etti. Sporculardan İsa Yılmaz da yarış sırasında atlı kızağın devrilmesi sonucu yere düştü. Kızaktan düşen sporcu, uzun süre atı yakalayabilmek için peşinden koştu. İzleyicilerin yarışmacılara Kamçıla diye tezahürat etmesi dikkatlerden kaçmadı.



Eleme yarışları sonucunda en iyi dereceleri yaparak ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsmail Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, final serisinde şampiyonluk için mücadele edecek. GSDF Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, soğuk havada yapılan şampiyona ile atalarının bin yıllık geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını bildirdi. Genç, 31 tane Atlı kızak sporcumuz var. Sıfırn altında 5 derecede yapıyoruz yarışları. Türkiye Geleneksel Spor dallaraı Federasoyununun sadece adı geleneksel sporlar. Geleneksel sporlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bin yıllık gelenek bu gördüğünüz kızaklar. Atalarımızın yükünü çekmişler hastasını çekmişler bugünde görsel olarak sporcular sahip çıkıyorlar. Bizde bu gençleri kahve köşelerinden internet köşielerinden uyuşrucu batağından alıp buralara getiriyoruz ve ata sporuna sahip çıkıyorlar. Bizlerde federasyon olarak bunlara sahip çıkmaya çalışıyoruz diye konuştu.

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