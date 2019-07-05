Erzurum Şehir Hastanesi hizmete açılmak için gün sayıyor

Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanlığınca yapımı sürdürülen, tamamlandığında 400 bin metrekare alanda ihtiyaç halinde 3 bin yatak kapasiteli olacak Erzurum Şehir Hastanesinin inşaatında sona yaklaşıldı.

Sağlık Bakanlığının Doğu Anadolu'daki en önemli sağlık projelerinden olan ve 2011'de inşaatına başlanan şehir hastanesinin yüzde 90'ı tamamlandı.

Şehir Hastanesi Koordinatörü Mehmet Demircioğlu beraberinde İl Sağlık Müdür Vekili Gürsel Bedir ile Şehir Hastanesini gazetecilere gezdirerek, son durumu hakkında bilgi verdi.

Demircioğlu, burada yaptığı açıklamada, hastanenin yüzde 90 imalat seviyesinin üzerine ulaştığını söyledi.

Hastanenin bütün bloklarının hemen hemen ahşap kaplamaya varıncaya kadar tamamlandığını aktaran Demircioğlu, "Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla buraya geçecek olan hastanemizde cihazlarının mefruşat ve tefrişatlarını temin ediyor. Şu anda D Blok olarak nitelendirdiğimiz blok tamamen bitti. Aslında istenilse burası hizmet verilebilecek durumda ancak hastanenin tamamını 1,5 ya da 2 ay süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmak istiyoruz. A Blok olarak nitelendirilen "hilal" teması olan binanın altındaki ameliyathanelerin yaklaşık 1 ay imalat süreci kaldı." dedi.

Demircioğlu, hastanenin özellikleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Hastanemiz, Uluslararası Yeşil Bina Sertifikası olan LEED sertifikasında LEED Gold statüsünde yeşil bina sertifikası alacak. Hastanemiz, çevreye duyarlı hastane olması, 2 bin sismik izolatörle depreme dayanıklı ve deprem anında ameliyat dahi yapılabilecek standartlara sahip olması, teraslardaki özellikle hilal terasının üzerindeki yağmur yağdığı anda yağmur suyunu toplayarak bahçelerde sulama suyu olarak kullanabilecek standartlarda olması, kendi elektrik enerjisini üretecek güneş panellerinin olması ve bunun gibi çeşitli üst teknolojik özelliklerinden dolayı LEED Gold sertifikası almaya hak kazandı. Ayrıca şu anda şehir hastanemizin birinci ve ikinci etabında toplam 1250 yatakla hizmet vereceğiz ve hedefimiz her hastamızı tek kişilik odalarda misafir etmek. Ancak hastanemiz ihtiyaç olduğu anda maksimum 3 bin yatağa kadar artırılabilecek bir kapasiteye sahip."

Hastanede 210 tane üst seviyeli yoğun bakım ünitesi bulunacağını aktaran Demircioğlu, hastanenin Doğu Anadolu Bölgesi ile beraber komşu ülkelere hizmet verebilecek standartta olduğunu kaydetti.

Hastanenin terası gece Kızılay gündüz ise Türk bayrağını simgeleyecek

Demircioğlu, hastanede king suit, vip suit ve suit olmak üzere üç kategoride hastalara hizmet verileceğini bildirerek, "King suit ve vip suitlerimiz daha çok sağlık turizmine yönelik olacak. Bunun da şehrimize ayrı bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Erzurum Şehir Hastanesinin diğer şehir hastanelerden farkı olduğunu anlatan Demircioğlu, şöyle devam etti:

"Diğer şehir hastanelerimiz kendi kategorisinde çok üst segment hastaneler. Erzurum'daki hastanemizin önemli olan kısmı 4 bin 600 metrekare teras büyüklüğünde hilal teması ile tematik hastane olması. Bu hilal gece kırmızı gündüz ise beyaz görünüyor. Gece Kızılay gündüz ise bayrağımızın hilali olarak düşündüğümüzden böyle bir tema kullandık. Her zaman Kızılayın ve bayrağımızın hilalin altında elimizden geldiği kadar en iyi hizmeti verebilecek bir hastane olması amaçladığımız için böyle bir tema kullandık. Hastanemiz teması, sismik izolatörünün sayısı ve LEED Gold Sertifikası alacak olması yönünden Avrupa'da örnek gösterilebilecek 3-5 hastaneden bir tanesi standartlarına ulaşmış durumda."

Demircioğlu, kentteki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin standartlarını yükselterek ikisini de aynı standartta hastalara hizmet verecek hastane konumuna getireceklerini ve iki hastaneyi fiziksel olarak birbirine bağlayacaklarını söyledi.

Hastanenin 2011'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın özel gayretleri ile bu kadar üst seviyeye çıktığına dikkati çeken Demircioğlu, Akdağ'ın hastanenin yoluna varıncaya kadar hepsini bizzat çalışarak kendilerine talimat verdiğini kaydetti.

Mehmet Demircioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastanemiz 1250 yataklı olarak toplam 400 bin metrekare kapalı alana sahip. Şu anda ikinci etabın yaklaşık 400 milyon lira civarında inşaat maliyeti var. 150 milyon lira civarında önceki hastanemizin maliyeti vardı. 550 milyon civarında inşaat maliyeti var. Ayrıca diğer maliyetleri de katarsak yaklaşık 700 milyon lira gibi bir maliyeti olacak. Şehrimize 700 milyon liralık yatırım kazandırmış olacağız."

İl Sağlık Müdür Vekili Bedir ise hastaneleri şehir hastanesi çatısı altında birleştireceklerini belirterek, "Şehir Hastanemizi açış aşamasında Palandöken Devlet Hastanesini buraya bağlayacağız. Daha kapsamlı, etkin ve nitelikli yataklarla vatandaşımıza daha iyi hizmet sunmuş olacağız. Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi de burada olacak. Bütün hastaneleri bu çatı altında toplamış olacağız. Hizmeti tek elden ve daha nitelikli sunma açısından birleştireceğiz." diye konuştu.

Yapımı devam eden hastanenin hilal temasında 15 Temmuz akşamı darbe girişiminin yıl dönümünde deneme ışığı yakılacak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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