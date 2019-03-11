Son Dakika Haberleri: Erzurum Soğukla Gelen Güzellik Yürekleri Isıtıyor

Erzurum Soğukla Gelen Güzellik Yürekleri Isıtıyor

12 dakika önce

Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyorTürkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da buz sarkıtları, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi, kırağı tutan ağaçların görüntüsü yürekleri ısıtıyor.

Soğukla gelen güzellik yürekleri ısıtıyor

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da buz sarkıtları, havaya atılan sıcak suyun kristalleşmesi, kırağı tutan ağaçların görüntüsü yürekleri ısıtıyor. Erzurum, fotoğraf meraklıları için açık hava stüdyosunu aratmıyor.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelin çatısından damlayan suların oluşturduğu yaklaşık 6 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğindeki sarkıtı görenler şaşırıyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Erzurum'da kaynar su havaya hızla fırlatılınca ortaya çıkan buz kristalleri eşsiz güzellikte görüntüler sergiliyor. İlkbahar ayı martta bile ağır kış koşullarının sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu hava yaşamı olumsuz etkilemeyi sürdürürken, aynı zamanda fotoğraf tutkunları için de ilginç kareleri yakalamalarına olanak sağlıyor. Kent merkezinde de durum aynı. Kar yağışının ardından çatılarda oluşan buz sarkıtları güzellikleri ile birlikte hayatı da olumsuz etkiliyor.

Polat Erzurum Resort Hotel'in çatısından yere inen, damlacıkların oluşturduğu dev sarkıt, turistlerin ilgi odağı. Kayak sezonunun devam ettiği Palandöken'deki pistlerde 1 metreye varan kar olduğunu söyleyen otelin genel müdürü Bora Kanber, Baharın gelmesine rağmen zaman zaman yağan kar pistleri daha da güzelleştiriyor. Otelin kuzeye bakan tarafında çatıdan dışarı doğru damlayan suyun oluşturduğu dev buz sarkıt ise muhteşem bir görüntü oluşturuyor. Otele gelen herkes burada mutlaka fotoğraf çektiriyor diye konuştu

Kayak, düğün veya kongreler için otele gelenlerin hayretle baktığı dev buz sarkıtını görenler, damlayan suyun göl olamadığın ama buz dağı olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:47 Kaynak: DHA

Kar, Palandöken, Erzurum, Güncel
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