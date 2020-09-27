- Erzurum Tabip Odasından TTB Merkez Konseyine tepki - Son Dakika

- Erzurum Tabip Odasından TTB Merkez Konseyine tepki

ANKARA - Türk Tabipleri Birliği'nin 72. Büyük Kongresi, Ankara'daki Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde dün başladı. Genel Kurulda Erzurum Tabip Odası adına söz alan Dr. Furkan Soner Taş, TTB Merkez Konseyine tepki göstererek, "Türk hekimlerini sürekli olarak vatansızlarla, millet düşmanlarıyla yan yana göstermeye çalışmayın. Devletimizin milletiyle bu kadar bütünleştiği, her kurumunun milletine hizmet yolunda çaba sarf ettiği bu dönemde pandemi üzerinden bu bütünlüğü bozma çabalarınızdan vazgeçin" dedi.

Dr. Furkan Soner Taş, kongrede yaptığı konuşmada, TTB Merkez Konseyinin üç doğrusunun bir yanlışı götürmediğini belirterek, "İnsan sağlığını ve barışı savunduğunu iddia eden Merkez Konseyi, askerlerimize ve polislerimize yapılan saldırılarda sessizliğini korurken, konu şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın katledilmesinde parmak izi bulunan Ebru Timtik olunca ortalığı ayağa kaldırıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Türk hekimlerini sürekli olarak vatansızlarla, millet düşmanlarıyla yan yana göstermeye çalışmayın. Devletimizin milletiyle bu kadar bütünleştiği, her kurumunun milletine hizmet yolunda çaba sarf ettiği bu dönemde pandemi üzerinden bu bütünlüğü bozma çabalarınızdan vazgeçin" diye konuştu.

Taş, "Bugün biz buraya geldiğimizde bir pankart gördük 'salgın ve savaşlarla mücadele' diye. Savaşlarla değil de terörle mücadele konusunda hassasiyetinizi talep ediyoruz. Az önce faaliyet raporunun sunumunda kapatılmayla ilgili sözün sahibi bilge lider Devlet Bahçeli'dir. Merkez Konseyini, sürekli olarak siyasi münazaraların içinde görmekteyiz. Siyasi olarak bir kariyer, bir kazanım elde etmek istiyorsanız bunu Devlet Bahçeli üzerinden yapamazsınız. Bunu desteklediğiniz partilerin milletvekilleriyle konuşun, aranızda anlaşın, onlar nasıl bir yerlerden onay alıp milletvekili kadrolarına yerleşiyorlarsa siz de o şekilde yapın" ifadelerini kullandı.