Erzurum-ted koleji erzurum'da temel attı

TED Koleji Erzurum'da temel attı

Türk Eğitim Derneği (TED) 42'nci okulunun temelini Erzurum'da attı. TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, 1967 yılında Erzurum'da açılan TED'in 1974 yılında kapatıldığını belirterek, Erzurum'a olan borçlarını ödemek için geri döndüklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesine ait Müceldili Konağı'nda düzenlenen temel atma törenine Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. TED Koleji'yle ilgili video gösterisinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TED Erzurum Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye genelinde 42'inci okulun Erzurum'da temelinin atılacağını bildirdi. Gözgeç, 2021-2022 eğitim-öğretim sezonunda açılacak olan kampüs okulun okul öncesi, ilk, ortaokul ve devamında lise düzeyinde eğitim vereceğini söyledi.

TÜZÜĞÜMÜZ 91 YIL ÖNCE YAZILMIŞ

TED'in tüzüğünün 91 yıl önce yazıldığını ve kendilerine Türkiye'nin her yerinde okullar kurma görevi verildiğini vurgulayan TED Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Çünkü Türkiye'nin her tarafında 1920'lerde devletin sahip olduğu lise sayısı sadece 25. Misyoner okullarıın sayısı ise 500'ün üzerinde. Tüzükte yazdığı gibi Türkiye'nin her tarafında yabancı dilde eğitim veren okullar açılmış. 1967 yılında bugünkü Anıtlar Kurulu'nun olduğu binada Erzurum'da TED kurulmuş. Maalesef bilemediğimiz gerekçeyle 1974 yılında buradaki okul kapanmış. Onur kaynağım olan babama haklarını helal ettirmek için, Erzurum'a olan borcumuzu ödemek için geri döndük diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TED Koleji'nin Erzurum'da açılması sebebiyle yöneticilere teşekkür ederken, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağladıklarını anlattı. TED Koleji'nin Erzurum'a gelecek olmasının eğitimde rekabeti artıracağını ifade eden Vali Okay Memiş, TED Koleji'nin kurumsal kimliği hepimizce. Kolejin Erzurum'da yapılacak olması ve yaklaşık bin öğrenciye eğitm-öğretim faaliyeti verecek olması rekabet getirecek hem kamuda, hem de özel okullarda çok daha iyi, nitelikli bir eğitim ve öğretimi inşallah daha fazlasıyla göreceğiz dedi.

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, TED'in başarısını sürdürebilen bir eğitim kurumu olduğunu belirtti. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yacızı, eğitim ve sağlıkla ilgili yatırımların temelini atmaktan duyduğu heyecanı ifade ederek, Erzurum'da Cumhuriyet döneminin en köklü ve özel eğitim kurumu olan TED'in yeniden okul açma töreni daha da heyecanlandırdı. Hayırlı olmasını diliyorum açıklamasında bulundu.

Konuşmalardan sonra protokol ekrana yansıtılan görüntüler eşliğinde TED Erzurum Koleji'nin kurdelesini kesti, temelini attı.

Bu arada temel atma töreni öncesi davetliler, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu eşliğinde, 1967-1975 yılları arasında Röleve Anıtlar İl Müdürlüğü binası olarak hizmet vermekte olan TED Erzurum Koleji'nin eski binasını gezdi.