Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer Fuarın da 4 Firma Temsil Ediyor

Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer Fuarın da 4 Firma Temsil Ediyor

1 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından organize edilen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer Fuarın da 4 Firma Temsil Ediyor, System.String[]
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından organize edilen "Doğu Anadolu Kariyer Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleştirilen açılışı Erzurum Ticaret Borsasını temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Meral katılırken, Fuarda Erzurum Ticaret Borsasını ise, Oral Et Entegre A.Ş, Yalçın Meral AVM, Güney Tavukçuluk ile Bakkal Gross firmaları temsil etti.

8-9 Mart 2019 tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak olan "Doğu Anadolu Kariyer Fuarına" çok sayıda firma, kurum kuruluşu ile öğrenciler katıldı.

Geniş katılımın olduğu açılışın ardından, yerli ve uluslararası firmalar, stantlarıyla yer aldıkları fuar alanında binlerce katılımcıyla buluştu.

Bu arada fuar alanında stantları gezen AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altunok ile Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Ticaret Borsası standını da ziyaret ederek, Yönetim Kurulu üyesi Yalçın Meral'dan stant hakkında bilgi aldılar. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:36 Kaynak: İHA

Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor

Volkswagen, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Facebook 2 Yılda 15 Milyon Kullanıcı Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:30:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsasını Kariyer Fuarın da 4 Firma Temsil Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]