Erzurum'un Aziziye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Erzurum'un Aziziye ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammed Cevdet Orhan kazandı.
Erzurum
'un Aziziye
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muhammed Cevdet Orhan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammed Cevdet Orhan 15 bin 138, bağımsız aday Emrullah Akpunar
5 bin 31, İYİ Parti
adayı Ahmet Resuloğlu
3 bin 697 oy aldı.
-Orhan'ın öz geçmişi
Muhammet Cevdet Orhan, 1984
yılında Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamlayan Orhan, Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında TBMM'de danışmanlık görevi yapan Orhan, 2007 yılında AK Parti Genel Merkez
Teşkilat Başkanlığında Danışman
olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında MKYK Üyeliğine seçilen Orhan, 2011 yılında İçişleri Bakanlığı
Müşavirliği görevine getirildi. 2014 yılı yerel seçimlerinde Aziziye Belediye Başkanı seçilen Orhan, bu görevini sürdürüyor. Orhan evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:16 Kaynak: AA
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