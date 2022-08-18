Kazada, sürücü Cafer A. olay yerinde hayatını kaybetti, eşi Zahire A. ile diğer araç sürücüsü Serhat B. ve Orhan A. yaralandı.

Kaynak: AA

Aziziye, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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