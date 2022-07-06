Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı - Son Dakika
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Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı

06.07.2022 17:55

Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı Narman Peribacaları ile Adalı Göl'e gezi düzenledi Vali Memiş: "Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti" Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, UNESCO Türkiye...

Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı

Narman Peribacaları ile Adalı Göl'e gezi düzenledi

Vali Memiş: "Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş ve beraberindekiler, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peribacaları ve Adalı Göl'e gezi düzenledi. Gezi de Vali Memiş, offroad aracının direksiyonuna geçerek Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı. Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Vali Memiş, "Yıllık ziyaretçi sayısında 1 milyonu aşan Erzurum turizmde hedef yükseltti" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş beraberinde Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kurum müdürleri ve doğa tutkunları ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Narman Peribacaları ve Adalı Göl'e gezi düzenleyerek incelemelerde bulundu. Kırmızı periler diyarında kahvaltı organizasyonuna katılan protokol ve doğa tutkunları, vadi boyunca doğa yürüyüşü yaparak periler diyarının tadını çıkardı.

Erzurum Valisi Okay Memiş, peribacalarında ata binerek incelemelerde bulundu. Daha sonra sürücülüğünü Vali Memiş'in yaptığı ve Erzurum Off-Road Doğa Sporları ve Macera Ekibi Başkanı Lokman Toptaş ve ekibin bulunduğu offroad araçlarıyla Narman ilçesine bağlı Koyunören Mahallesi sınırlarında ormanlık alan içinde yer alan Adalı Göl'e çıktı. Vali Memiş'in de off-road aracı kullandığı gezi sonrası, doğasıyla kendine hayran bırakan gölde Narman Kaymakamlığınca katılımcılara yemek ikram edildi.

Gezi sonrası açıklamalarda bulunan Vali Okay Memiş, "1 milyon turist hedefimizi çoktan aştık. Artık 2-3 milyona doğru gidiyoruz. Yatak kapasitemizi artırdık. 4 yeni 5 yıldızlı otel açıldı" dedi.

Kentin turizm çeşitliliğini artırmak için sürekli bir arayış içinde olduklarını, ilçeye bağlı Koyunören Mahallesi sınırlarında ormanlık alan içinde yer alan ve vatandaşların Adalı Göl olarak adlandırdığı bölgeye off-road araçlarıyla geldiklerini anlatan Memiş, "Kalabalık bir grupla off-road kulübümüzle geldik. Birçok vatandaşımızın ziyaret edebileceği bir şey olabilir mi bakmaya geldik. Gözlemliyoruz, bizzat kendim de geliyorum çünkü neticede bir harcama yapacağız ve kamu kaynağını harcarken de dikkatli olmak durumundayız. Muhteşem, olağanüstü güzellikte bir doğa var burada" diye konuştu.

Bölgeyi trekking ve off-road tutkunlarının çok tercih ettiğine işaret eden Memiş, gezi ekibinin içerisinde kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Erzurum'daki otellerin genel müdürlerinin bulunduğunu belirtti.

Erzurum'un turizm potansiyelinin sürekli arttığına işaret eden Memiş, şunları kaydetti:

"Bugün Erzurum'da özellikle Palandöken Dağı'ndaki otellerimizin neredeyse tamamı yenilendi, standartlarını yükselttiler. 1 milyon turist hedefimizi çoktan aştık. Artık 2-3 milyona doğru gidiyoruz. Yatak kapasitemizi artırdık. 4 yeni 5 yıldızlı otel açıldı. Bunlar istihdam demek ve kente katma değer oluşturuyor. Biz vatandaşımızın emrindeyiz, vatandaşlarımıza ne şekilde hizmet edebilirsek onun derdindeyiz."

Vali Memiş, Erzurumluların yanında yurt içinden ve dışından tüm vatandaşları, Narman Peribacaları'nın ve Adalı Gölü'nün güzelliklerini görmeye davet etti.

Bölgenin turizme kazandırılması amacıyla yapılan inceleme gezisi halayla son buldu.

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Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş Ata sporu ciritin yönetiminde iki Dadaş AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti AA Erzurum Bölge Müdürü Okur, Vali Okay Memiş'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

Okay Memiş, Türkiye, Erzurum, Narman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Valisi offroad aracının direksiyonuna geçti, Kırmızı Periler Diyarı'nda tur attı - Son Dakika
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