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Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten "aşı olun" çağrısı

23.12.2021 14:36

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 vaka sayısının düşmesi için vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Kovid-19 vaka sayısının düşmesi için vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Memiş, AA muhabirine, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını hatırlatarak, salgın sürecinde aşı olmayıp, yerli aşıyı bekleyenlere iyi bir fırsat doğduğunu söyledi.

Kovid-19'u alınacak tedbirlerle yenmenin mümkün olacağına işaret eden Memiş, "Pandemi şartları devam ediyor ve Erzurum vaka sayıları en düşük illerden birisi. Bunun en önemli sebebi aşılamanın devam ettirilmesidir." dedi.

TURKOVAC aşısının dün itibariyle acil kullanım onayı almasının da aşılama oranlarını artıracağına inandığını vurgulayan Memiş, şöyle konuştu:

"Vaka artışını yaşamamamız için vatandaşlarımızı tamamlama dozlarını olmaya davet ediyorum. Benim bu hafta sonu mesela sürem doluyor. Pazar günü üçüncü dozumu olacağım. Biliyorsunuz şimdi bir de Omicron varyantı var. Omicron varyantının ne şekilde cereyan edeceği halen bilinmiyor. Endişeli durumu da var. Bilindiği üzere TURKOVAC aşısının acil kulanım onayı alındı. Türk aşısını bekleyenler vardı ve onlara ilan edelim hepsi aşılarını olsunlar."

Erzurum Valisi Okay Memiş'ten aşı olun çağrısı
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten aşı olun çağrısı
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten aşı olun çağrısı
Erzurum Valisi Okay Memiş'ten aşı olun çağrısı

Okay Memiş, TURKOVAC, Erzurum, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Valisi Okay Memiş'ten 'aşı olun' çağrısı - Son Dakika


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