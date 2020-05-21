ERZURUM YILANIN ISIRDIĞI MUSTAFA İÇİN 'PANZEHİR' OPERASYONU - Son Dakika

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde engerek yılanın ısırması sonucu zehirlenen Mustafa Bektaş'ın (18), kurtarılması için sağlık görevlilerinin 6 saat süren "Panzehir" operasyonu sonucu tedavi edildi. Sağlık durumu iyiye doğru giden Bektaş, doktarlara teşekkür etti.

Olay, 18 Mayıs günü Kiğı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Ağaçöven köyünde meydana geldi. Mustafa Bektaş, hayvanlarını otlattığı sırada bacağından yılan tarafından ısırılarak zehirlendi. Yakınları tarafından Kiğı Devlet Hastanesi'nde götürülen Bektaş'a yapılan ilk tedavinin ardından sırasıyla Bingöl'a ve ardından Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk edildiği hastanede panzehir bulunmaması üzerine Bektaş için, panzehir arayışına başlanıldı. Çevre illerde panzehir bulamayan Erzurum'daki doktarlar, Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti. Hastanelere panzehir dağıtan aracın Sivas'ta olduğu öğrenildi. Erzurum, Erzincan 112 Acil Servisi uyararak Sivas'a yönlendirdi ve panzehir araçtan alınarak Erzincan'a getirildi. Getirilen panzehir, Erzurum'dan giden ambulansa verildi ve kısa sürede hastaya ulaştırıldı. Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucu hastaya veilen panzehir ile Elazığı Karakaya Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Bektaş hayata tutundu.

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTEDİK

Hastanın sağ ayak topuğundan yılan ısırması şikayetiyle geldiğinde sınırlı bulguları olduğunu acil serviste gerekli tedavisi yapıldığını belirten Genel Pediatrik Kliniğinin Konsültan Hekimi Prof. Dr. Naci Ceviz, "Biz de izlem ve serum verilmesi için servise yatırdık. Hemen takibe başlandı. Bizde yılan ısırığına karşı anti serum için Sağlık Müdürlüğü ile girişimde bulunuldu. Kısa sürede yılan anti serumu temin edildi, gelir gelmez hastaya serumu verdik" dedi.

Kalp damar cerrahisi, ortopedi, plastik cerrahi hekimleriyle hastanın takibini yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Naci Ceviz, "Ayak ciddi manada şiştiği için damarlar tıkanabilir, dolaşım bozulabilir, bu da doku ölümüne sebep olabilirdi. Diğer birimlerle hastayı yakın tatip ettik. Verdiğimiz antiserum yeterli oldu, bulgular geriye dönmeye başladı. Serum verdiğim zamana göre hastamız iyi olduğunu ifade ediyor ayağında ciddi problemi devam ediyor. Hastanın sağlık durumunu yakın olarak takip ediyoruz" diye konuştu.

MÜTHİŞ BİR EKİP VE İYİ BİR ÇALIŞMAYDI

Mustafa Bektaş'ın 18 Mayıs Pazar günü iftar öncesi hastaneye geldiğini vurgulayan Erzurum'ta Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Uslu, şunları söyledi:

"Bu tür durumlarda hayat kurtaran işlemler vardır. Bunda da anti serum gibi antikor içeren ürünler gerekiyordu. Burada beklenmeyen olay olduğu için Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden yılan ısırığına karşı gerekli serum talep edildi. Ürünün hastaneye zamanında yetiştirilmesi son derece önemli. Burada büyük bir ekip, özveri devreye giriyor. Bizler de Ankara'dan yola çıkıp farklı illere antiserum dağıtan arabayı Sivas'ta bulduk. Erzincan Sivas'a biz Erzincan'a ambulans göndererek koordinasyon halinde serumu 6 saat içerisinde hastaya ulaştırdık. Müthiş bir ekip ve çok iyi bir çalışmaydı. Hastanın genel durumu çok iyi tedavi başarıyla devam ediyor."

Hasta geldiği anda ellerinde serum olmamasıyla ilgili soruyu da cevaplandıran Prof. Dr. Uslu, "Bunlar çok pahalı ürünler miadı olan kısa sürede tüketilmesi gereken ürünler. Onun için sirkülasyon sağlamak lazım. Sağlık Bakanlığı bu tür hallerde bu tür ilaçları büyük merkezlerde stokluyor. Buradan çevre il ve ilçelere gönderiliyor. Biz de sorun olmadan serum kısa sürede ulaştırılarak tedavi sağlandı" dedi.

TAŞ ÜSTÜNDE OTURURKEN ENGEREK SOKTU

Hastanede tedavisi süren Mustafa Bektaş, hayvanları otlatırken sıcak havada dinlenmek için taşın üstüne oturduğunu söyledi. Tam kalkacağı sırada ayağını bir şeyin ısırdığını hissettiğini anlatan Bektaş, "Ayağımı çektiğimde yılan da birlikte çıktı. Sürünerek giden yılanın engerek olduğunu farkettim. Dakikalar içinde ayağım uyuşmaya ağrı artmaya başladı. Amcamı aradım hemen yetişti. Müdahale etti, yarayı emerek zehiri biraz temizledi. Sonra beni ilçe hastanesine götürdü. Orada buz tedavisi uygulandı. Sevkettikleri Bingöl'de panzehir olmadığı için beni Erzurum'a gönderdiler. Burada da panzehir yoktu ama yetkililere ulaşarak panzehiri getirerek uyguladılar. Şu anda sağlığım iyi olma yolunda. doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuşu.