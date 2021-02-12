Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu - Son Dakika

Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu

12.02.2021 09:50

Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Macaristan yüzme milli takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih etti Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu, bir çok ülkenin yüksek irtifa kampları için ilk tercihi oldu.

Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu

Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Macaristan yüzme milli takımları yüksek irtifa kampı için Erzurum'u tercih etti

ERZURUM - Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu, bir çok ülkenin yüksek irtifa kampları için ilk tercihi oldu. Olimpik Yüzme havuzunda çok sayıda Avrupa ülkesi yüzme milli takımları olimpiyatlara hazırlık kampını Erzurum'da gerçekleştiriyor. Erzurum'da Türkiye, Azerbaycan, Hollanda ve Macaristan birlikte kamp yapıyorlar.

Yüzme Milli Takımı antrenörleri Fatih Yıldırım ve Levent Camuşcuoğlu görev yapıyor. Levent Camuşcuoğlu, milli kakım kampı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "25 Ocak 15 Şubat tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Yükselti antrenmanını yapıyoruz. Kampın son haftasına girmiş bulunuyoruz. Oldukça güzel bir mekanda antrenmanlarımızı yapıyoruz. Hatta bu mekana dünyada çok az rastlanan mekanlardan birisinde antrenman yapıyoruz. Üç yıla yakındır bu mekanda kampa giriyoruz. Bu mekan dünyanın göz bebeği ve takip ettiği yüzme havuzlarından birisi durumunda. Yüzme havuzunda Azerbaycan, Hollanda ve Macaristan Milli Takım sporcuları ile birlikte antrenman yapıyoruz. Milli Takım olarak bizlerde yüzme havuzunda ciddiyet içeresinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Hedef olarak Avrupa Gençler Şampiyonası ve Olimpiyatlar var. Hedefimiz büyük" diye konuştu.

Türkiye Yüzme Milli Takımında 10 kadın, 13 erkek olmak üzere 23 sporcu bulunuyor.

Erzurum'da kamp yapan Azerbaycan Yüzme Milli Takım Baş Antrenörü Röşad Ebdürrehmanov, Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını belirterek, "7 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında 5 kadın, 4 erkek sporcu ve 2 antrenör ile kampta bulunuyoruz. Üç defa bu salonda antrenman yapıyoruz. Yükseklik kampı olarak daha önceleri Fransa ve İspanya'da kamp yapıyorduk. Türkiye'ye gelmemizden son derece memnunuz. İstediklerimizin hepsi burada var. Özelliklede yükselti olarak bizleri memnun ediyor. Bulunduğu şehir, konakladığımız otel ve bulunduğumuz havuzdan son derece memnunuz. Buradaki kampın ardından Letonya'nın Riga kentinde 26 Şubatta düzenlenen Olimpik yarışlara katılıp barajı geçerek Olimpiyat kotası almaya çalışacağız. Gardaş Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Bizlere yardımcı oluyorlar " şeklinde konuştu.

Hollanda Yüzme Milli Takımı antrenörü Kees Robbertsen ise, 2 erkek, 9 kadın 3 antrenörle Erzurum'da kampta olduklarını, 28 Şubat'a kadar kamplarının devam edeceğini belirtti.

Macaristan Yüzme Milli Takım antrenörü Arpad Petrov de 1 erkek, 1 bayan sporcu ile kampa katıldıklarını, 20 günlük bir kamp süreci geçirdiklerini, kampın verimli olduğunu ve memnun olduklarını Antalya ve İzmir'in güzel şehirler olduğunu, oralarda kamp yaptıktan sonra Erzurum'da yükselti kampına girdiklerini kaydetti.

Erzurum kayak merkezi ve yüksek irtifa kamp merkezi özelliği ile Avrupa'nın da gözbebeği olma yolunda. Yüzmede dünyada söz sahibi ülkelerin Türkiye ve Erzurum'u seçmelerinin Erzurum adına sevindirici olduğu belirtiliyor.

Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu
Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Erzurum yüzme milli takımlarının gözdesi oldu - Son Dakika


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