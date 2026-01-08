Eşcinselleri Şantajla Gasp Eden Çete Çökertildi - Son Dakika
Eşcinselleri Şantajla Gasp Eden Çete Çökertildi

Eşcinselleri Şantajla Gasp Eden Çete Çökertildi
08.01.2026 12:57
Afyonkarahisar'da eşcinsel sohbet sitelerinden tanıştıkları kişilerden şantaj yapan çete yakalandı.

Afyonkarahisar'da eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek fotoğraf çekip ardından şantaj ve gasp yapan çete polis tarafından çökertildi.
Olay kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşcinsel 2 şahıs polise başvurarak gasp edilip ve şantaja maruz kaldıklarına söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler isimleri açıklanmayan 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şahısların internetteki eşcinsel sohbet sitelerinde tanıştıkları şahıslarla birlikte olma bahanesiyle evlerine giderek mağdurların fotoğraflarını çekip ardından şantaj yaptıkları ve evde bulunan değerli eşyaları ve parayı gasp ettikleri belirlendi. Çete polisin düzenlediği başarılı operasyonla çökertilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Yakalanan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği ve adliye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

