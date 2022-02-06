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Esed rejimi, iç savaşta petrol sektöründeki kaybının 100 milyar doları aştığını iddia etti - Son Dakika

Esed rejimi, iç savaşta petrol sektöründeki kaybının 100 milyar doları aştığını iddia etti

06.02.2022 16:31
Esed rejimi, iç savaşta petrol sektöründeki kaybının 100 milyar doları aştığını iddia etti

Beşşar Esed rejimi, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana petrol sektöründeki toplam kaybının 100 milyar doları aştığını ileri sürerek ABD ve YPG/PKK'yı ülke petrolünün büyük bir kısmını çalmakla suçladı.

Beşşar Esed rejimi, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana petrol sektöründeki toplam kaybının 100 milyar doları aştığını ileri sürerek ABD ve YPG/ PKK'yı ülke petrolünün büyük bir kısmını çalmakla suçladı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin petrol bakanlığı, Suriye'de Mart 2011'den bu yana devam eden iç savaşta sektördeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Geçen yıl Suriye'de petrol üretiminin toplam 31,4 milyon varili bulduğunu belirten rejim bakanlığı, günlük üretilen ortalama 85,9 bin varilden yaklaşık 70 bininin ABD ve terör örgütü YPG/PKK tarafından çalındığını savundu.

Esed'in bakanlığı, Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana petrol sektöründeki doğrudan ve dolaylı kaybının yaklaşık 100,5 milyar doları bulduğunu iddia etti.

Doğal gazdan geçen yıl 4,5 milyar metreküp üretim elde edildiğini savunan rejimin bakanlığına göre, Humus ve Banyas'taki rafinerilerde geçen yıl yaklaşık 5,7 milyon ton petrol işlendi.

Suriye'de enerji kaynaklarının büyük kısmı YPG/PKK işgalinde

Deyrizor ve Haseke illerinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeler, petrol ve doğal gaz açısından Suriye'nin en zengin enerji kaynaklarına sahip.

Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Kenti ikiye bölen Fırat Nehri'nin doğusu Suriye'nin en büyük petrol sahalarını oluşturan 11 yatağı barındırıyor.

YPG/PKK, ABD desteğiyle Suriye'deki petrol kaynaklarının yüzde 70'inden fazlasını işgal etmeye devam ediyor.

Terör örgütü, Deyrizor'un kuzeydoğu kırsalındaki en büyük gaz tesisi Koniko'yu 23 Eylül 2017'de ele geçirirken 22 Ekim 2017'de de Suriye'nin en büyük petrol sahası el-Ömer'i işgal etmişti.

Ülkedeki petrol rafinerileri ise rejim güçlerinin kontrolü altında bulunuyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed rejimi, iç savaşta petrol sektöründeki kaybının 100 milyar doları aştığını iddia etti - Son Dakika


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