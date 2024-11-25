Eşekli Dostoyevski'den Köy Okullarına Destek - Son Dakika
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Eşekli Dostoyevski'den Köy Okullarına Destek

Eşekli Dostoyevski\'den Köy Okullarına Destek

Ersin Bilge, köy okullarında öğrencilere kitap ve kırtasiye malzemesi ulaştırarak destek veriyor.

25.11.2024 12:05
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(ANKARA)- "Eşekli Dostoyevski" lakaplı yazar Ersin Bilge, Türkiye'nin her bölgesinden köy okullarını ziyaret ederek çocukları dünya klasikleri ve kırtasiye malzemeleriyle buluşturdu. Çocukluk yıllarında eğitim gördüğü köy okulunda kitap ve kırtasiye malzemelerine erişim sağlayamayan Bilge'nin hedefi, tüm köy okullarına yardım ulaştırabilmek.

Köy okulunda eğitim gören Ersin Bilge, yaptığı gönüllü çalışmalarla köy okullarında okuyan ve kitaplara ulaşmakta zorluk yaşayan binlerce öğrenciye destek oluor. Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Erzincan, Trabzon, Artvin, Erzurum, Konya ve Ardahan başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki köy okullarına kitap ve kırtasiye desteği yapan Bilge, çocukların "Bilge Amca"sı oldu.

"Çocukken kurduğum hayalleri gerçekleştirdim"

2019'da başladığı serüveni anlatan Bilge, deneyimlerini anlattığı "Eşekle Gelen Dostoyevski" kitabını yazdı. Kitap Avrupa Yazarlar Birliği tarafından ödüle layık görülürken, Bilge yardım projesini ve kitabını şu sözlerle anlattı:

"Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Yukarıkartallı köyünde kısıtlı imkanlarla büyüdüm. Dağlarla çevrili, patika yolları olan bir köyde yaşadım. Köyden araç geçtiğini hiç görmedim, yalnızca kağnı kağnı arabalarını bilirdim. Hep kitapların, kalemin, defterin hayalini kurdum ama kimse benim hayalime dokunamadı. Yıllar sonra o köyden çıkıp eğitimimi tamamlayarak Almanya'ya yerleştim. Ancak aklım hep buradaydı. Hayalim kendi ülkemde benim gibi zor şartlarda yetişen çocuklara yardımcı olabilmekti. Hayalimi gerçekleştirdim ve ailem ile çevremin de desteğiyle şimdiye kadar 13 binden fazla öğrenciye kitap-kırtasiye malzemesi ulaştırdım. Yurtdışından dostlarımızın da yardımlarıyla 100 üniversite öğrencimize burs imkanı sağladım. Anne veya babasını kaybetmiş kız çocuklarının eğitimlerine destekte bulundum. Köy Enstitüsü ruhuna sadık kalan bir insanım. Bedenen Avrupa'da olsam da ruhum, aklım ve fikrim Türkiye'deki köy okullarında. Şu ana kadar dokunduğumuz çocuklardan biri hukukçu, savcı, doktor, bilim insanı olursa hele bir de yarın bir gün Nobel alırsa dünyanın en mutlu insanı ben olurum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eşekli Dostoyevski'den Köy Okullarına Destek - Son Dakika

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