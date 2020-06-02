Esendere Belediyesinden YKS'ye girecek öğrencilere ücretsiz servis desteği - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere ücretsiz servis desteği verilecek.

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 27-28 Haziran'da yapılan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi.

Sınavın Yüksekova'da yapılmamasının öğrencileri mağdur ettiğini belirten Büyüksu, şöyle konuştu:

"Bize en yakın yer Hakkari ve Van. Salgın sürecinde halkımızın mağdur olmaması için belediye olarak Esendere ve bağlı köylerde ikamet eden öğrencilerimizi Hakkari ve Van'a ücretsiz götüreceğiz. Hep birlikte öğrencilerimize sahip çıkacağız ve elimizden geldiğince yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra sınavların Yüksekova'da yapılmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimizin gittikleri mesafe uzun olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Daha fazla mağdur olmalarını istemiyoruz."

Öğrencilerin ücretsiz servisten faydalanabilmeleri için irtibat bürosu kuracaklarını ifade eden Büyüksu, görevlendirecekleri iki personelle müracaatları alacaklarını kaydetti.