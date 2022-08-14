Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı - Son Dakika
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Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı

14.08.2022 10:09

Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı Esenyurt'taki mahalle parklarına bir yenisi daha eklendi.

Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı

İSTANBUL - Esenyurt'taki mahalle parklarına bir yenisi daha eklendi. Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'ndeki ilk park olan Maral Sokak Parkı, vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı.

Esenyurt Belediyesi, mahallelere park kazandırmaya hız kesmeden devam ediyor. Daha önce içerisinde park bulunmayan Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi ilk parkına kavuştu. Maral Sokak'ta bulunan 2450 metrekarelik park; iki adet çocuk oyun alanı, fitness aletleri ve oturma grupları ile küçükten büyüğe her vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir alan haline getirildi.

Mahalleye ilk defa yapılan park hakkında bilgi veren ve çalışmalarının devam edeceğini belirten Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Personeli Deniz Karakoç, "Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan vatandaşlarımızdan, bu alana park yapmamız konusunda yoğun talep aldık. Biz de bu talepleri değerlendirerek Maral Sokak Parkı'mızın yapımına hızlı bir şekilde başladık ve tamamladık. Parkımız toplamda 2450 metrekare olup içerisinde iki adet çocuk oyun alanı, bir adet fitness alanı ve ahşap oturma birimleri bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'a bir park daha kazandırıldı - Son Dakika
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