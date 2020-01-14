Esenyurt'a yeni yatırım

Radisson Hotel Group ve Delta Holding, Radisson Hotel Apartments Delta İstanbul Esenyurt yatırım ortaklığı için imzaları attı. İstanbul'un en hızlı gelişen bölgelerinden biri olan Esenyurt'ta yer alacak proje bünyesinde otel, rezidans, hastane, kolej ve AVM bulunacak.



Otel grubunun Türkiye pazarındaki büyümesinde kilit bir rol oynayacak olan proje, modern binaları ve dinamik nüfusu ile İstanbul'un tercih edilen ilçeleri arasında yer alan Esenyurt'ta yapılacak.



Toplam alanı 27 bin metrekareden fazla olacak Radisson Hotel Apartments Delta İstanbul Esenyurt, ayrıca toplantı salonları, dinlenme alanları, balo salonları ile farklılık oluşturacak.



"Avrupa yakasının ilk su danslarının olduğu Waterpark'ı bulunduruyor"



Proje ortaklarından 1999'da kurulan ve bünyesinde inşaat, mobilya ve gıda şirketleri olan Delta Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Seyithan İzsiz, "Proje karma bir proje. Bahçeşehir Beylikdüzü TEM bağlantı yoluna cepheyiz. Bünyesinde otel, rezidans, home ofis blokları, hastane, kolej ve AVM bulunduruyor. Avrupa yakasının ilk su danslarının olduğu Waterpark'ı bulunduruyor. Projemizin şu an inşaatı devam ediyor. Amacımız 2022 yılının sonunda projenin tamamını aktif hale getirmek. Biz bütün projelerimizi öz kaynaklı yapıyoruz. Bu proje de öz kaynaklı bir proje. Elbette şu an projemize bir talep var. İlerleyen dönemlerde lansmanla birlikte çok yoğun bir talep olacağına inanıyorum" dedi.



İzsiz, "Radisson büyüyen marka trendiyle beraber, özellikle Çinli grubun almasıyla birlikte ben dünya genelinde bu büyümesini hızlı bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum. Bizim hem Türkiye'de yoğun gelişen bir marka oluşu, hem dünyada çok ciddi bir adına sadık müşteri dedikleri bir kitleye sahip olmaları elbette bizim tercih etmemizdeki önemli sebeplerden şüphesiz bazıları oldu" diye konuştu.



"Delta Holding ile işbirliğini yapmamız kaçınılmazdı"



Radisson Otel Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Otellerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ramsey Rankoussi ise şöyle konuştu:



"Türkiye'deki stratejimiz çok net. İstanbul'da büyük bir pazar payı oluşturuyoruz. Geneline baktığımızda İstanbul'da 15 otelimiz ve Türkiye genelinde de 30'a yakın otelimiz var. Esenyurt'ta İstanbul'un gelişen bölgelerinden biri olduğu için Delta Holding gibi önemli bir partnerle bu işbirliğini yapmamız kaçınılmazdı." - İSTANBUL