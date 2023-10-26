 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu siteye elektrik verilmiyor: Burası tamamen mahrumiyet bölgesi - Son Dakika

Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu siteye elektrik verilmiyor: Burası tamamen mahrumiyet bölgesi

Son Güncelleme: 26.10.2023 23:22

İstanbul Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu site elektrik dağıtım şirketinin istediği güvence bedeli ödenmediği için elektriksiz kaldı. Site sakinleri, eski yönetimin elektrik sağlanması için kendilerinden 3 milyon 600 bin lira para topladığını, fakat sorunun hala çözülmediğini söyledi. Site sakinlerinden Murat Turhan, ''Elektrik gittiği zaman su da gidiyor. Su olmadığı zaman millet tuvaleti de kullanamıyor. Yani burası tamamen mahrumiyet bölgesi oluyor.'' dedi.

İstanbul Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu sitede uzun zamandır elektrik sorunu çözülmedi. Elektrik dağıtım şirketinin istediği güvence bedeli ödenmediği için site elektriksiz kalırken, site sakinleri elektrik sağlanması için kendilerinden 3 milyon 600 bin lira para toplanmasına rağmen sorunun çözülmediğini söyledi.

SİTE SAKİNLERİNDEN 3 MİLYON 600 BİN LİRA TOPLANDI

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde 600 dairenin bulunduğu bir sitede, belediye tarafından iskan verilmediği için yıllardır dairelere şantiye elektriği sağlanıyor. Yaklaşık 10 ay önce site yönetimi, daire sakinlerinden elektrik dağıtım şirketine verilmek üzere her daireden 6 bin lira olmak üzere toplam 3 milyon 600 bin lira toplandı. Toplanan bu para ile güvence bedelini ve elektrik sorununu çözeceğini söyleyen site yönetimi, güvence bedelini ödemediği için vatandaşlar aylardır elektrik sorunu yaşıyor. Site sakinleri bir taraftan elektrik sıkıntısı yaşarken diğer taraftan ise şantiye elektriği kullandıkları için faturaları da yüksek geliyor. Site sakinleri yaşadıkları sorun nedeniyle site önünde toplanarak site yönetimini protesto ettiler.

"ESKİ YÖNETİMİN YAPTIĞI YANLIŞLIKLAR"

Sitenin yeni yönetim kurulu başkan yardımcısı Hasan Sivri, "5 günlük yönetim kurulu başkanıyım. Eski yönetimin yapmış olduğu yanlışlıklar ve eksiklikler, farklı sözleşmelerde yapılan eksiklerden dolayı şu anda bu mağduriyeti yaşıyoruz. Bu elektriğin kesilmesinin sebebi elektrik dağıtım şirketinin güvence bedeli adı altında bizden 1 milyon 700 bin liralık bir meblağ istemesidir. Zaten geçmiş dönemde yaşanan borçlardan dolayı mağduriyet yaşanıyor. Bugün elektrik dağıtım şirketine gittik. Bu parayı ödeyemeyeceğimizi ve saatin müteahhit firma adına olduğu için kendi adımıza yani site yönetimi adına verilmesini talep ettik. Ona çıkacak olan depozitoyu ödeyeceğimizi çünkü yönetim adına olduğu için yönetimin depozitosu olacak. Ama 1 milyon 800 bin lirayı yatırdığımızda yarın bu depozitonun bize geri dönüşü olmayacağı dolayısıyla kat maliklerinin mağdur olacağı için sıcak bakmadık" dedi.

"BURASI TAMAMEN MAHRUMİYET BÖLGESİ"

Daire sakinlerinden Murat Turhan, "Son bir seneden beri süren bir sıkıntı. Ama son bir, iki aydır bu sıkıntı daha da arttı. Elektrik yok. Binanın iskanı olmadığı için elektrik gidiyor 3 gün 4 gün gelmiyor. Elektrik gittiği zaman ocakta gidiyor, ocak gittiği için insanlar yemeklerini yapamıyor. Elektrik gittiği zaman su da gidiyor. Su olmadığı zaman millet tuvaleti de kullanamıyor. Yani burası tamamen mahrumiyet bölgesi oluyor. Benim bir buçuk yaşında çocuğum var, ben üç gündür çocuğuma süt kaynatamıyorum. Durumun fatura ödememekle alakası yok, iskan olmadığından dolayı belediye buraya elektrik vermiyor. Geçici işlerle elektriğe bir çözüm bulamadılar. Yönetim kurulu başkanı var söylüyoruz durumu çözüm yok. 1 milyon 800 bin lira para yatırılması lazım, 600 adet daire var burada, bir sene önce daire başına 6 bin lira para alındı, bireysel elektriğe geçilecek diye. Yaptıkları iş sadece 6'şar bin lira daire başına para aldılar, evlere gelip evdeki sigortaları söküp ucuz bir sigorta taktılar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Esenyurt, İnşaat, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu siteye elektrik verilmiyor: Burası tamamen mahrumiyet bölgesi - Son Dakika


Son Dakika
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
20:46 Erdoğan'dan tüm vatandaşlara 100. yıl çağrısı: Yer gök bayrak olsun
20:21 İsrail Ordu Sözcüsü: Bu akşam operasyonları genişletiyoruz, Gazze sakinlerine güneye gitme çağrısı yapıyoruz
19:05 Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu
18:43 Sezon sonuna kadar takımın başında olacak! Konyaspor'un yeni hocası Hakan Keleş oldu
18:25 İsrail ''Şifa Hastanesi askeri amaçla kullanılıyor'' dedi! Hamas'tan gündem yaratan iddiaya yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2023 22:52:39. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta 600 dairenin bulunduğu siteye elektrik verilmiyor: Burası tamamen mahrumiyet bölgesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement