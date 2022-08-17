Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi - Son Dakika
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Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi

17.08.2022 10:52

İstanbul Esenyurt'ta ayakta güçlükle duran alkollü şahıslar, sokak ortasında birbirlerine saldırdı. Yumruk ve tekme attıkları sırada dengesini kaybedip yere düşen şahıslar, vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alkollü şahıslar, sokak ortasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Alkollü şahısların tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ayakta durmakta güçlük çektikleri görülen alkollü şahıslar birbirlerine vurdukları sırada dengelerini kaybedip yere düştü.

İLGİNÇ KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Sokakta bulunan iki kişi kavgayı ayırmaya çalışırken alkollü şahıslarla birlikte yere düştü. Tarafları araya giren vatandaşların ayırmasından sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu. Alkollü şahısların sokak ortasındaki kavgası ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi - Son Dakika
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