Şaka gibi olay! Yıllardır şifalı diye içilen suyla ilgili gerçek bambaşka çıktı

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ayakta durmakta güçlük çeken sarhoşların ilginç kavgası görüntülendi - Son Dakika

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