Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı

12.08.2022 23:24
Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler de karıştı.

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler de karıştı. Taraflardan birinin silahla ateş açtığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, çocukların sokakta yaptığı kavgaya aileler de karıştı. Çıkan kavga sonucu taraf ailelerden biri diğer gruba silahla ateş açtı. Silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralıları hastaneye kaldırırken polis ekipleri ile taraflar arasında da arbede yaşandı.

Güvenlik önemli alındı

Kavga nedeniyle olay yerine çok sayıda Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisi sevk edildi. Ekipler, havaya ateş açarak ve biber gazıyla kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Yoğun çabaların ardından dağıtılan kalabalığın yeniden toplanmaması için ekipler güvenlik önlemleri aldı. - İSTANBUL

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Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı Esenyurt'ta 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler karıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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