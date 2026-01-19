Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı

Esenyurt'ta Dolandırıcılık: 3 Şüpheli Tutuklandı
19.01.2026 11:09
Polis kılığına girip 400 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

ESENYURT'ta E.Y. adlı kadını arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerinizi 'FETÖ terör örgütü kullanmış, evinizdeki altınları güvence altına almamız lazım' diyerek 400 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Havalimanında yakalanan şüpheli A.Ç.'nin üzerinden çıkan 47 bin 350 euroyu ise, başka bir kurbanından çaldığı belirlendi. Polis, Antalya'daki mağdura ulaşarak şikayetçi olmasını sağladı. 3 şüpheli tutuklandı.

Esenyurt'ta 18 Kasım 2025 tarihinde polise başvuran E.Y., kendisini telefonla arayan kişiler tarafından dolandırıldığını söyledi. Kendisini dolandıranlardan şikayetçi olan E.Y. "Beni aradılar. Kimlik bilgilerimin FETÖ örgütü tarafından kullanıldığını söylediler. Evde bulunan altınları güvence altına almak için kendilerine vermemi daha sonra iade edeceklerini söylediler. Kapıya gelen polis sandığım kişiye bir poşet içinde 400 bin lira değerinde ziynet eşyasını teslim ettim" dedi.

ÜZERLERİNDEN BAŞKA BİR MAĞDURDAN ÇALDIKLARI PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada kapıya parayı almaya gelen kişinin kimlik bilgilerine ulaştı. Şüpheliyle ilgili yapılan takip sonucu 14 Ocak'ta Antalya'dan İstanbul'a geleceği belirlendi. İstanbul Havalimanında önlem alan polisler şüpheli A.Ç.'yi (19) gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 47 bin 350 euro para ele geçirildi. Sürdürülen operasyonda F.Ö. (20) Esenyurt'ta, Z.Y. (20) adlı şüpheli ise Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalandı. Z.Y.'nin üzerinden de 25 bin euro ile 17 bin lira para çıktı.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin üzerinden çıkan parayı Antalya'da bir mağdurdan aynı yöntemle çaldıkları tespit edildi. Polis, henüz dolandırıldığını fark etmeyen mağduru bularak, şüphelilerden şikayetçi olmasını sağladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Esenyurt, Güvenlik, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

11:33
