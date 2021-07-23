ESENYURT'TA İTFAİYE ERİ KURTARDIĞI YAVRU KEDİYİ ELLERİYLE YIKADI - Son Dakika

ESENYURT'ta düştüğü kuyuda 3 gün son sonra fark edilen yavru kedi itfaiye eri tarafından kurtarıldı. İtfaiye eri kurtardığı yavru kediyi elleriyle yıkarken, kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Mehterçeşme Mahallesi'nde 3 günden bu yana ortalıkta görünmeyen yavru kedinin içinde çok az su bulunan kuyuya düştüğü fark edildi. Haber verilmesi üzerine kısa süre içerisinde olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'taki itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye eri Serkan Karakılıç beline bağladığı halatla yaklaşık 6 metrelik oldukça dar kuyuya sarkıtıldı. İtfaiye eri Karakılıç, oldukça dar olduğu için zorlanarak da olsa kuyunun dibine ulaşarak buradaki su birikintisi içerisinde günlerden bu yana kurtarılmayı bekleyen yavru kediye ulaştı. Kurtarma operasyonu sırasında Karakılıç "Canım perişan olmuş ya… Kızım.. Çok kötü olmuşun. Kaç gündür buradasın sen. Canım" dedi. İtfaiye eri makara sistemi ile yukarı çekilirken, arkadaşlarından kurtardığı kedinin temizlenebilmesi için temiz su bulunmasını istedi. Kediyi elleriyle lavaboya götürerek yıkayan ve üzerindeki çamurları temizleyen Serkan Karakılıç, kurtardığı yavru kedinin sürekli miyavlaması üzerine "Tamam haklısın, ama yapacak bir şey yok, ne yapabilirim? Her tarafın kir olmuş. Mecbur yıkayacağız seni. Tamam farkındayım, az bir şey kaldı" diye konuştu. Sahipsiz kedi, ekipteki itfaiye erlerinden Yunus Yiğit tarafından sahiplenildi.

- İstanbul