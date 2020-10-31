Son dakika haber: Esenyurt'ta komşular arasında silahlı kavga (2) - Son Dakika

Esenyurt'ta iki komşu aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokak'ta ikamet eden ve daha önce aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında, çocukların gürültü yapmaları nedeniyle kavga çıktı.

Pompalı tüfekle komşusunun evine giden şüpheli, aynı aileden 3 kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evinde saklanan şüpheli ise müzakereci polislerin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Özel harekat polisleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.