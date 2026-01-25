Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Esenyurt\'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
25.01.2026 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Aziz D. ve arkadaşlarının yanına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti.

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü 2 yaralı

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Esenyurt, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı Jandarmanın durdurduğu araçtan 450 kilo bozulmuş et çıktı
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz
Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir Bakan Şimşek: FITCH ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

20:09
Davos Zirvesi’nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
Davos Zirvesi'nde sıra dışı hareketlilik: O hizmete olan talep yüzde 4 bin arttı
19:48
Juventus’tan En-Nesyri için resmi açıklama
Juventus'tan En-Nesyri için resmi açıklama
19:26
Gaziantep’te 4.1 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem
19:04
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:29
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
Yarasalardan bulaşan Nipah virüsünde vaka ve ölüm sayısı patladı
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 21:39:27. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.