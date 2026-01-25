Esenyurt\'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki bir parkta oturan Aziz D. ve arkadaşlarının yanına daha önce aralarında husumet olan A.M. ve arkadaşları geldi.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan A.M. yanında bulunan silahla Aziz D. ve arkadaşlarına ateş etti. Bu sırada diğer tarafında saldırıya karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Silahlardan çıkan kurşunlar Aziz D., arkadaşı V.T. ve saldırıyı başlatan A.M.'ye isabet etti.

1 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda Aziz D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan ağır yaralandığı belirlenen A.M. ile hafif yaralanan V.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından polis, olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.