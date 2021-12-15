Esenyurt'ta sahte içki sattığı belirlenen restorana baskın - Son Dakika

ESENYURT'ta, Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'un sahte içki içerek ölmesinin üzerine, bir restorana yapılan baskında 2'si kadın 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Jobborkul Rakhmonov sahte içki aldıktan sonra arkadaşı ile beraber evine döndü. Aldığı içkiyi tek başına içen Rakhmonov, daha sonra uyudu. Sabahın ilk saatlerinde içki içen arkadaşının yattığını gören adam, yanına gitti. Rakhmonov'un fenalaştığını anlayan arkadaşı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme içki içen adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Rakhmonov'un ölüm nedeninin ise içtiği sahte içki olduğu tespit edildi.

"SAHTE ALKOLDEN ÖLDÜKLERİ SÖYLENİYOR"

Sokaktaki bir iş yerinin sahibi olan Mustafa Yıldırım , "Biz dükkanımızı açtık. Geldiğimizde burada bir ekip aracı vardı. Olayı sorduk. Bir kişinin öldüğünü söylediler. Kendi halinde, sessiz sakin insanlardı. Sahte alkolden öldükleri söyleniyor. Öbür türlü de herhangi bir bilgimiz yok" dedi.

SAHTE İÇKİ SATTIĞI TESPİT EDİLEN RESTORANA BASKIN YAPILDIKonu hakkında soruşturma başlatan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hayatını kaybeden Rakhmonov'un sahte içkiyi bir restorandan temin ettiği öğrenildi. Restorana baskın düzenleyen asayiş ekipleri, yaptıkları aramalarda 9 adet sahte içki ele geçirdi. Restorandaki B.M. ve O.J. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Evlerinde yapılan aramalarda 30 adet pet şişede ve 7 adet 1 litrelik şişelerde sahte alkol ele geçirildi. Evde bulunan M.E. isimli şüpheli de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

O.J. ve M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkartıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. B.M. ise adli kontrol şartı ile bırakıldı.