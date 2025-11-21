Esenyurt'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Esenyurt'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Esenyurt\'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı
21.11.2025 13:05
Esenyurt'ta yürüyerek gelen maskeli bir şüpheli, sokakta bekleyen iki kişiye silahlı saldırı düzenledi. Olayda bir kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı. Saldırının sebebi ise anlaşılamadı.

İstanbul Esenyurt'ta yürüyerek gelen maskeli şüpheli, sokakta bekleyen 2 arkadaşa silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

YÜRÜYEREK GELDİ, ATEŞ ETTİ, KAÇTI

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 940. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen B.S. ve Y.K isimli 2 arkadaşa yürüyerek gelen maskeli 1 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Kimse sebebini anlamadı, maskeli saldırgan kurşun yağdırdı

Silahtan çıkan kurşunlar B.S.'ye isabet ederken 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı B.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise stoktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika

Esenyurt'ta maskeli saldırgandan silahlı saldırı, polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı
