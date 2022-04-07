Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi

07.04.2022 15:33

Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından, hastalıklı olduğu belirlenen 133 ağacı...

Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ve İstanbul için ciddi bir tehdit oluşturan Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği ile mücadelede yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının ardından, hastalıklı olduğu belirlenen 133 ağacı imha etti.

Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği (Anoplophora Spp ya da Olgun Asya Uzun Boynuzlu Teke Böceği) ile mücadeleyi sürdürüyor. Esenyurt Belediyesi, bu kapsamda tespit edilen ağaçları, diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla kesiyor. Ekipler, ilçe genelindeki 8 bin 200 konukçu ağaçta ilaçlama çalışmaları yaptı. Ardından, kesin bir sonuç alabilmek ve böceğin diğer ağaçlara zarar vermesini önlemek amacıyla belirlenen ağaçlar kesildi. Kesilen ağaçlar öğütülüp imha edilmek üzere İBB'nin kompost tesislerine gönderiliyor. Çalışmalarına devam eden ekipler, imha edilen ağaçların yerine konukçu tür barındırmayan ağaçlar dikiyor.

"Yoğun bir ilaçlama çalışması yapacağız"

İlçe genelinde yoğun bir ilaçlama çalışması yaptıklarını söyleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlisi Suna Kahveci, teke böceğinin diğer ağaçlara zarar vermemesi için bulaştığı ağaçları imha ettiklerini vurguladı. Kahveci, "Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği zararlısına karşı imha çalışması yapıyoruz. Bu dönemde imha çalışmasını yapıp bitirmek bizim için önemli, çünkü uçmaya başladıkları zaman her bir ergin, 60 tane ağaca bulaşıcı yapacak potansiyelde. İlaçlamayı yazın yapıyoruz. Taç, gövde ve kök olmak üzere dört tur şeklinde yoğun bir ilaçlama çalışması yapıldı" ifadelerini kullandı.

Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi
Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi
Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi

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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, İstanbul, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta teke böceği mücadelesi: 133 ağaç imha edildi - Son Dakika


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