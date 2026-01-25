Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Baba-Çocuk İkili Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Baba-Çocuk İkili Saldırıya Uğradı

25.01.2026 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta yol verme tartışması kavgaya dönüştü; baba saldırıya uğrarken, oğlu durmaya çalıştı.

Esenyurt'ta trafikte çıkan yol verme tartışması, kavgaya dönüştü. Tartıştığı sürücünün önünü kesen maganda, otomobilin kapısına sıkıştırdığı vatandaşı yumrukladı. Babasının darp edildiğini gören oğlu ise "Yalvarırım dur" diyerek kavgayı ayırmaya çalıştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, trafikte 2 sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasında öfkelenen bir şahıs ve arkadaşı, tartıştığı aracın önünü keserek otomobilde bulunan vatandaşa tekme ve yumruklarla saldırdı. Darp edilen vatandaşın oğlu ise babasına saldıran magandayı, "Yalvarırım yapma" diyerek durdurmaya çalıştı. Öfkeden gözü dönen şahsın tekme ve yumruklarla vatandaşa saldırdığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, bir şüphelinin otomobildeki vatandaşı kapıya sıkıştırarak yumrukladığı, ardından ise darp edilen adamın oğlunun babasını uzaklaştırmaya çalıştığı ve o sırada "Yalvarırım yapma" dediği anlar yer aldı. Saldırganlar bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. Aldığı darbeler nedeniyle burnu ve elmacık kemiği kırıldığı öğrenilen vatandaşın şahıslardan şikayetçi olmak için karakola başvurduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet, Trafik, Çocuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Baba-Çocuk İkili Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
Balıkesir’de meydana gelen deprem Bursa’da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi görünümünü yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi görünümünü yükseltti
UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı
Resmi açıklamanın eli kulağında Youssef En-Nesyri’nin yeni adresi Resmi açıklamanın eli kulağında! Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi
Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

09:57
Nişan töreninde taciz iddiası Ortalık savaş alanına döndü
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü
09:41
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç sahnede fena düştü
09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 10:24:25. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Kavgası: Baba-Çocuk İkili Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.