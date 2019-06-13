Son Dakika Haberleri: Esenyurt'taki vahşetin detayları ortaya çıktı
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Esenyurt'taki vahşetin detayları ortaya çıktı

3 saat önce

ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.

Esenyurt'taki vahşetin detayları ortaya çıktı, System.String[]
ESENYURT'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu. Küçük kızın 3 gün boyunca annesinin cesedinin bulunduğu evde yaşadığı ortaya çıktı.
Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi 354 Sokakta bulunan 4 katlı binanın giriş katında sabah 08.00 sıralarında ortaya çıktı. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak bir işyerinde çalışan Elif Özde Uzun'un 3 gündür işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları evini kontrol etmeye geldi. 

"ANNEM 3 GÜNDÜR UYANMADAN UYUYOR, HİÇ YATAKTAN KALKMADI"
Kapıyı Uzun'un 7 yaşındaki kızı S.T. açtı. Küçük S.T., "Annem 3 gündür uyanmadan uyuyor. Onu uyandıramadım, hiç yataktan kalkmadı" dediği Uzun'un iş arkadaşları, evden gelen kötü koku üzerine durumu Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

ELLERİ KEMERLE BAĞLANMIŞ, BOĞAZI KESİLMİŞ 
Eve gelen polis ekipleri, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde morarmalar, karnında ve boğazında kesikler olduğunu gördü. Ekipler, yaptığı incelemede Uzun'un ellerinin kahverengi bir deri kemerle önden bağlı olduğunu belirledi. 

"ANNEN HASTA SANA BULAŞIR"
Polis ekiplerinin ifadesine başvurduğu küçük S.T.'nin, babasının kendisine, 'Annen hasta odaya girme sakın, sana da bulaşır' diyerek kısa süre sonra evden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

ANNESİNİN CESEDİYLE 3 GÜN KALDI
7 yaşındaki S.T.'nin 3 gün boyunca annesinin cesedinin olduğu evde yalnız kaldığı tespit edildi. 

İMAM NİKAHLI KOCA ARANIYOR
Polis ekipleri, Elif Özde Uzun'un yaklaşık 10 yıldır imam nikahıyla yaşadığı marangoz eşi Erhan T.'yi bulmak için çalışma başlattı.
Erhan T.'nin, evden ayrıldığı, 3 günden bu yana geri dönmediği, çalıştığı iş yerine de gitmediğini tespit etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Özde Uzun'un imam nikahlı eşi Erhan T.'yi cinayet şüphelisi olarak aramaya başladı.
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:48 Kaynak: DHA
Polis, Esenyurt, Güncel
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