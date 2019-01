Esenyurt'taki Vahşi Cinayette Karar:  Sanığa 18 Yıl Hapis Cezası

ESENYURT'ta 11 yıl önce Mehmet Gürbüz 'ün (57) öldürüldükten sonra yakılmasına ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, Muharrem Çotuk'u "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanık Musa Durmuş'u "Suç delillerini yok etme gizleme" ve "şantaj" suçlarından 7 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, diğer sanık Ali Teber'i de "şantaj" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Verilen hapis cezalarında "İyi hal" indimi ise uygulanmadı.Öldürülen Mehmet Gürbüz'ün kardeşi Bedriye Gürbüz davanın ardından yaptığı açıklamada mahkemenin kararından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek "Adalet yerini buldu, kardeşimizin kanı yerde kalmadı" dedi. 2007 yılında işlenen Mehmet Gürbüz cinayeti, 9 yıl sonra çözülmüştü.CİNAYET 2007 YILINDA İŞLENDİ Esenyurt 'ta Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 15 Temmuz 2007 tarihinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle oldu:İhbar üzerine verilen adrese giden polis ekipleri yanmış bir otomobille karşılaştı. Lüks otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın bagajında yanmış bir erkek cesedi olduğu tespit edildi. Başlatılan soruşturmada otomobilin bagajındaki cesedin aracın ateşe verilmeden önce konulduğu, ölümün de tabancayla vurulmaktan olduğu ortaya çıktı. Bagajdaki cesedin Mehmet Gürbüz olduğu belirlendi. O tarihte yapılan çalışmalarda olayın faillerini yakalamak için bir ipucu bulunamadı. Cinayet dosyası faili meçhul olarak kalırken, 2016 yılında gelen bir ihbar telefonu soruşturmanın seyrini değiştirdi. Telefon ihbarında Mehmet Gürbüz'ün olay gecesi birlikte içki içtikleri arkadaşları tarafından öldürüldüğü söylendi. Bu gelişme üzerine başlatılan çalışmada ihbarda adı geçen Muharrem Çotuk (52), Ali Teber(63) ve Musa Durmuş (42) Düzce 'de gözaltına alındı.SAVCILIK DAVA AÇTISoruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, sanıklar Muharrem Çotuk'un Esenyurt'ta oto kaporta ve tamir atölyesinin bulunduğu, sanıklardan Ali Teber'in oto alım satım işi yaptığı, sanık Musa Durmuş'un da aynı dükkana gidip geldiği, maktul Gürbüz'ün, Çotuk'un iş yerine koyduğu tezgahında kalıp işiyle uğraştığı belirtildi. Sanıkların HTS kayıtları, telefon dinleme ve iletişim tespit kayıtları, tanık beyanları, sanıkların verdikleri çelişkili ifadeler kapsamında, sanıkların maktul Mehmet Gürbüz'ü öldürerek, aracıyla birlikte yaktıkları öne sürüldü. Olayla bağlantılı olarak sanıklar Musa Durmuş ve Ali Teber'in olaydan sonra tehdit, baskıyla korkutarak para ve araç almak suretiyle Muharrem Çotuk'a şantaj yaptıkları, menfaat sağladıkları belirtildi. İddianamede, sanıklar Muharrem Çotuk, Musa Durmuş ve Ali Teber hakkında "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Teber ve Durmuş hakkında "Şantaj" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı. Sanıklar mahkemedeki savunmalarında cinayet işledikleri iddialarını kabul etmedi.KARAR DURUŞMASI YAPILDI Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Muharrem Çotuk ile tutuksuz sanık Musa Durmuş hazır bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden Mehmet Gürbüz'ün kardeşleri Bedriye Gürbüz ve Şeref Gürbüz ile kızı Esra Gürbüz de duruşmada 'müşteki' olarak katıldı. Müştekilerin Avukatı Funda Sadıkahmet Alp, "Her 3 sanığın da özellikle sanıklardan Muharrem Çotuk ile Musa Durmuş'un iddianamedeki gibi cezalandırılmasını talep ediyoruz. Cinayet mahallinde birliktedirler. Her 3 sanık cinayetin nasıl işlendiğine dair açıklama yapmadı. Faili meçhul dosya uzun süre sonra açığa çıkmıştır. Tüm sanıklar cezalandırılsın" dedi.SANIKLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ.Sanık Muharrem Çotuk, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayı yapan Musa'dır. Benim alakam yoktur. Yapmış olsam 'yaptım' derdim" dedi. Sanık Musa Durmuş ise iftiraya maruz kaldığını söyleyerek beraatını talep etti.MAHKEME 18 YIL HAPİS CEZASI VERDİDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Muharrem Çotuk'u "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, eylemin "haksız tahrik" altında işlendiği gerekçesiyle cezayı 18 yıla düşürdü. Muharrem Çotuk'un kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.2 SANIK DAHA FARKLI SUÇLARDAN CEZA ALDISanık Musa Durmuş'u "Suç delillerini yok etme, gizleme" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "şantaj" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Ali Teber de "şantaj" suçundan 3 yıl 9 ay hapis ve 2 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Verilen cezalarda "iyi hal" indirimi ise uygulanmadı."ADALET YERİNİ BULDU"Davanın ardından Gürbüz Ailesi adliye önünde açıklama yaptı. Ölen Mehmet Gürbüz'ün kardeşi Bedriye Gürbüz, karardan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek "Adalet yerini buldu, kardeşimizin kanı yerde kalmadı" dedi. Hakimlere, savcılara ve avukatına kanunu yerine getirdiklerini için teşekkür eden Gürbüz "Hiçbir şey yok, boşu boşuna işlenmiş bir cinayet. Bunu yapanlara da Allah, onun on misli onlara kendilerine cezalarını versin. Adaletime, devletime şükür ediyorum" dedi."BABAMIN CENAZESİ ÇOK KÖTÜYDÜ"Öldürülen Mehmet Gürbüz'ün kızı Esra Gürbüz de "Babamın katilleri ceza aldıkları için çok mutluyum. Babama yaşattıklarının aynısını yaşamalarını istiyorum. Babamın cenazesi çok kötüydü. O kadar kötüydü ki babam olduğunu kanıtlayabilmemiz için bana babalık testi yapıldı. Aylarca babamın cenazesini almak için aylarca morgda bekledim. Şu an biraz da olsa mutluyuz ceza aldıkları için" ifadelerini kullandı. Dosyanın uzun yıllar faili meçhul olarak kaldığını, 9 yıl sonra şüphelinin tutuklandığını anlatan Avukat Funda Sadıkahmet, suçluların cezalandırıldığını söyledi. - İstanbul