Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Gençlik Kulübü'nün tanıtım toplantısında sunuculuğu ünlü komedyen Eser Yenenler yaptı. Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Bursa'da pek çok hatırası olduğunu belirten Yenenler, gençlik yıllarında çekilen daha önce hiç görülmemiş videolarını izletti.

"OĞUZHAN, FATİH ERKOÇ BEN İSE FATİH ÜREK'İM"

2002 yılında Oğuzhan Koç ile birlikte Bursa Gazi Anadolu Lisesi'nde öğrencilik yıllarında kurdukları müzik grubu sayesinde sahne ile tanıştıklarını anlatan Yenenler, ilk kez verdikleri konserin görüntülerini izletti. 19 yıl önce yine Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir faaliyetinde binlerce genci coşturan Yenenler, videoda arkadaşlarına, "Biz çılgınlar gibi eğlenmek için buradayız. Siz de müziğin ritmine kendinizi verir misiniz arkadaşlar" diye sesleniyor. Sahne arkadaşı ünlü müzisyen Oğuzhan Koç'un okul yıllarından itibaren müzikte, kendisinin de sahnede çok iyi olduğunu anlatan Eser Yenenler, "Oğuzhan o zaman müziğin Fatih Erkoç'u ise, ben de Fatih Ürek'i idim" dedi.

ÇOCUKKEN DOĞAL GAZ MESELESİYLE İLGİLİ SORU SORUYOR

Bir başka videoda ise, daha küçükken çekilmiş bir görüntüsünü izleten ünlü komedyen, bu videoda da ilk kez sahneye çıkıp şiir okuduğu anları paylaştı. Yerel televizyonda çocukluk yıllarında katıldığı bir canlı yayın programını da paylaşan Yenenler, zamanın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekiline Bursa'nın doğal gaz meselesiyle ilgili soru sorduğu görüntüleri aktardı.

"BELEDİYE BAŞKANI OLACAKKEN GERDAN KIVIRARAK KOMEDYEN OLDUM"

Aynı programda Serdar Ortaç'ın klibi eşliğinde oynarken yayınlanan görüntüleri ile ilgili de konuşan ünlü komedyen, "Ben aslında Bursa'nın sorunlarıyla ilgilenmeyi, kariyerimi bu yönde sürdürmeyi isterken, klip arasında bir kameraman benim tombişliğimden faydalanıp oynamamı istedi. Gerdan kıvırırken görüntümü klip eşliğinde verdiler. Ne yaptığımı bilmeden ciddi bir kariyerim olacakken, sahne adamına dönüştüğüm o anlar yine Bursa'da o programda yaşandı. Belki de belediye başkanı olacakken, oradaki kameraman arkadaşın biraz gerdan kıvır demesiyle komedyen oldum" diye konuştu.