ESHOT, engelliye elektronik hizmet için bakanlığa başvurdu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, pandemiyle mücadele kapsamında fotoğraflı İzmirim Kart çıkarması gereken engelli bireylere kolaylık sağlanması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurdu. Engellilere, elektronik ortamda daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek adına, ulusal özürlüler veri tabanının ESHOT'a açılması talebi iletildi.

İçişleri Bakanlığının pandemiyle mücadele kapsamında çıkardığı genelge uyarınca, şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kontrolü dönemi başladı. İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereğince de İzmirim Kartların kişisel HES kodlarıyla eşleştirilmesi zorunlu hale getirildi. 30 Ekim'de başlayan uygulama kapsamında, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanan 65 yaş üstü ile engelli vatandaşların da kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) İzmirim Kart çıkarması gerekliliği doğdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, bu gruplardaki vatandaşların, kart merkezlerine akın etmesi üzerine ortaya çıkan sağlıksız görüntüler üzerine, özellikle engelli bireylerin işlemlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak adına harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazılan yazı, İzmir Valiliği kanalıyla sunuldu.

Şahsen başvuru yoğunluk oluşturdu

Engellilere, elektronik ortamda daha hızlı ve kolay hizmet verebilmek adına, ulusal özürlüler veri tabanının ESHOT'a açılması talebi iletildi. Yazıda, engelli raporlarının görülmesi gerekliliği nedeniyle şahsen başvuru alınmak zorunda kalındığına dikkat çekildi. İşlemin elektronik ortamda yapılamaması nedeniyle hem engelliler hem de kurum personeli açısından iş gücü ve zaman kaybı yaşandığı; bunun da uzun kuyruklara neden olduğu vurgulandı. Bu tablonun, sağlık açısından doğurduğu risklere de özellikle dikkat çekildi. - İZMİR