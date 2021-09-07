Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı - Son Dakika

Geçtiğimiz Cuma günü Avcılar'da bulunan bir pasaj içerisinde iddiaya göre bir esnaf dükkan içerisinde eşine şiddet uyguladı.

"ABLAMI DÖVÜYORLAR" DİYE BAĞIRDI

Şiddete maruz kalan kadının kız kardeşi de "Ablamı dövüyorlar" diye bağırarak yardım istedi. Durumu gören çevre dükkanlardaki diğer esnaflar tepki gösterdi.

ESNAF DAYAK ATTI

Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan olay sonrası çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek tarafları sakinleştirdi. Polis gelmeden olayın dağıldığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların birbirlerine vurmaları ve diğer esnafın araya girmesi görülüyor.