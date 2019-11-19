Son Dakika Haberleri: Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi - Son Dakika

Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi

6 saat önce

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

Eşini 3 ay önce kaybettikten sonra intihar eden kadın, toprağa verildi, System.String[]

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, 3 çocuk annesi Yağmur Ç. (32), evde kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Çocukları tarafından asılı bulunan Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç.'nin 3 ay önce dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, saat 18.00 sıralarında, Yeni Mahalle'de meydana geldi. 3 kardeş, anneleri Yağmur Ç.'yi iple asılı hareketsiz halde buldu. Çocuklar, komşuya giderek durumu anlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yağmur Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur Ç.'nin cesedi, otopsi için Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Bu arada, Yağmur Ç.'nin eşi Gökhan Ç.'nin 3 ay önce darbedilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:30 Kaynak: DHA
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