Eşini öldürüp parçalara ayıran kocaya müebbet hapis cezası - Son Dakika

Eşini öldürüp parçalara ayıran kocaya müebbet hapis cezası

MERSİN'de, 5 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

MERSİN'de, 5 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 25 Kasım 2016'da merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden yanlarına battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alarak otomobilleriyle Çaltana Tatil Sitesi'ne gitti. Çift, 25-26-27 Kasım tarihlerinde 3 gün sitede kaldı. 27 Kasım'da Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan evine döndü. Çatak yakınlarına, Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi de alarak sevgilisine kaçtığını söyledi. KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULARDerya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durdu. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 2 KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULARDerya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durdu. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 2 Aralık 2016'da, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve başı olmayan kadın cesedi üzerinde DNA testi yapıldı.CESET KADINA AİT ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI Trabzon Adli Tıp Kurumu 'na gönderilen numunelerin ardından sahilde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Derya Çilsal ile birlikte tatil sitesine gittiği Faysal Çatak'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Faysal Çatak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.CİNAYETİ PLANLAMIŞTutuklu sanık Faysal Çatak hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tasarlayarak öldürme' suçlarından, kardeşi tutuksuz sanık C.Ç. hakkında, 'cinayete ve delillerin gizlenmesine yardım etme' suçlarından dava açıldı. İddianamede, şüpheli Faysal Çatak'ın, 25 Kasım 2016'da kurgulamış olduğu belirli bir plan-proje dahilinde hareket ederek maktulü tatil yapma bahanesiyle Çaltana Tatil Sitesi'ne götürdüğü kaydedildi.İNDİRİMSİZ MÜEBBET Davanın karar duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz verilen Faysal Çatak, hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, Çatak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Çatak'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan kardeşi C.Ç.'nin ise beraatine karar verildi.



Son Dakika

Mervenur'u iple boğarak streçle saran cani, cinayetin ayrıntılarını anlattı: Cesedini damacana su taşır gibi çatıya çıkardım

Ukrayna basınından Fenerbahçe için bomba iddia: Teknik direktörlük için Sergiy Rebrov ile görüşülüyor

Jigolo olup kolay yoldan para kazanmak isterken, varını yoğunu kaybetti

Parkta iki kişi bıçaklı ve silahlı kavgaya tutuşurken, sesleri duyanlar çocuklarını alıp kaçtı

Ekrem İmamoğlu'nu protesto etmek isteyen bir grup makam aracına saldırdı! Saldırıda bir kadın yaralandı

Eurovision'da uyuşturucu kullandığı iddia edilmişti! Damiano David'in testi negatif çıktı

Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek

Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?