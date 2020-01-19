Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı

43 dakika önce

Kadıköy'de cezaevinden çıktıktan sonra çiçekçilik yapan eşini ve annesini silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, Ataşehir'de silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Eşini ve annesini öldüren zanlı yakalandı, System.String[]

Kadıköy'de cezaevinden çıktıktan sonra çiçekçilik yapan eşini ve annesini silahla vurarak öldüren Tahsin Yüksekova, Ataşehir'de silahıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.


Olay, saat 18.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Cemil Topuzlu Caddesi'nde meydana geldi. Öğrenilen bilgiye göre, cezaevinden çıkan Tahsin Yüksekova (38), önce cadde üzerinde çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'ya daha sonra annesi Zülfiye Yüksekova'ya kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan iki kişi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki kişi hayatını kaybetti. Ortalığı kana bulayan Tahsin Yüksekova elinde silahla olay yerinden kaçtı. Katil zanlısı, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin geniş çaplı çalışması sonucu gece saatlerinde Ataşehir'de yakalandı. - İSTANBUL

Yüksekova, Ataşehir, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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