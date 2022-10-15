Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü - Son Dakika
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Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü

15.10.2022 13:28
Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü

ŞANLIURFA'da kalp krizinden hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışçı'nın (59) cenazesine yetişmek üzere tedavi için bulunduğu Nevşehir'den yakınlarıyla yola çıkan Nurgül Alışçı (53), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da kalp krizinden hayatını kaybeden eşi Mehmet Alışçı'nın (59) cenazesine yetişmek üzere tedavi için bulunduğu Nevşehir'den yakınlarıyla yola çıkan Nurgül Alışçı (53), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan Nurgül Alışçı, göz rahatsızlığı nedeniyle çarşamba günü yakınları ile birlikte Nevşehir'e gitti. Alışçı, tedavisi için Nevşehir'de bulunurken eşi Mehmet Alışçı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Acı haberi alan Alışçı, cenazeye katılmak için yakınları ile birlikte Nevşehir'den yola çıktı. Nurgül Alışçı'nın kullandığı, plakası öğrenilemeyen otomobil, perşembe gecesi Gaziantep-Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı. Kazada Nurgül Alışçı, ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alışçı, dün sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Nurgül Alışçı'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. 6 çocuk annesi Alışçı'nın cenazesi, eşinin yanına defnedilecek.


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Kaynak: DHA

Viranşehir, Kalp Krizi, Şanlıurfa, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşinin cenazesine yetişmeye çalışırken kazada öldü - Son Dakika

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