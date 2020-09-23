Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu - Son Dakika

Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu

Van Erciş ilçesinin Ulupamir mahallesinde yaşayan Rahat Cevher, 2 yıl önce eşinin kendisine düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla tekstil atölyesi kurdu.

Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu, System.String[]

Van Erciş ilçesinin Ulupamir mahallesinde yaşayan Rahat Cevher, 2 yıl önce eşinin kendisine düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla tekstil atölyesi kurdu. Atölyedeki makina sayısını 4'e çıkaran ve 3 ev hanımına iş imkanı sunan Cevher, Kırgızların yöresel kıyafetlerini dikerek aile bütçesine büyük katkı sağlıyor.

Doğa koşulları ve hastalıklar nedeniyle 1980'li yıllarda Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan göç etmek zorunda kalan, 1982'de Türkiye'ye getirilen ve Erciş'e 30 kilometre uzaklıktaki Altındere mevkisinde oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde yaşayan Kırgız Türklerinden Rahat Cevher'in (33), diktiği yöresel kıyafetler, büyük ilgi görüyor. Eşini 4 yıl önce kaybeden Beşir Cevher'le 2 yıl önce evlenen Rahat Cevher, eşinin düğün hediyesi olarak kendisine aldığı dikiş-nakış makinasıyla yöresel kıyafetler dikmeye ve bunları satarak güvenlik korucusu olan eşine destek olmaya başladı.

SİPARİŞLERE YETİŞEMEYİNCE 3 MAKİNE DAHA ALDIKısa sürede işlerini geliştirip, büyüten Cevher, siparişlere yetişemeyince 3 makina daha alarak, evinin bahçesine küçük bir tekstil atölyesi kurdu. Mahalledeki 3 kadına da iş imkanı sunan Cevher, ürettiği yöresel kıyafetlerle hem büyük ilgi görüyor, hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İşini severek yaptığını anlatan Cevher, "Kurduğum atölyeden, işimden ve yaptığım işten büyük mutluluk duyuyorum. Köyümüzde evlilik yapan çiftler gelip, bize sipariş veriyorlar. Ayrıca yanıma gelen kadınlara da işi öğretip harçlık veriyorum" dedi. 'İŞİMİZİ DAHA DA BÜYÜTMEK İSTİYORUZ'Kültürlerini yaşatmaya çalıştıklarını da anlatan Cevher, "Atölyede kırk parça, şapka, yastık kılıfı, çeyiz malzemeleri ve Kırgız yöresine ait kıyafetler dikiyoruz. Bunu yaparken kendi kültürümüzü de kıyafetlerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Eşim ve üniversite öğrencisi olan oğlum da atölyede bana yardım ediyor. Beraber el birliğiyle çalışıp, işimizi daha da büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

Makine, Düğün, Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 07:24 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Polisin ceza yazıp, maske verdiği kişi, 5 dakika sonra yine maskesiz yakalandı Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı sunan makineli tüfekler, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor Arpa yüklü kamyonda 37 bin 500 paket kaçak sigara bulundu Ali Babacan canlı yayında hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Bunlar daha iyi günler Yavuz Bingöl, annesinin eski videosunu izlerken gözyaşlarına boğuldu Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti
Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım Rıdvan Dilmen'in suçlamalarına Rasim Ozan'dan ilk yanıt: FETÖ ile savaşımı inkar edenin alnını karışlarım         
12:00
Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu Kahramanmaraşlı kebapçı, çalışacak eleman bulamayınca çareyi yazdığı ilanda içini dökmekte buldu         
11:28
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu CHP'li isimden bomba iddia! Ersin Düzen'in TRT'den ne kadar para aldığını belgeyle ortaya koydu         
10:57
Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı Rennes, Uğurcan Çakır için teklifini 17 milyon euroya çıkardı         
10:35
İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili İstanbul Üsküdar'daki iki büfe yıkılıyor! İşletmeciler tepkili         
10:22
Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı Park halindeki araca 32 dakika boyunca zarar veren trans birey, araçta 37 bin lira zarara yol açtı         
10:10
Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı Kendini İsa'nın yeniden vücut bulmuş hali olarak tanımlayan tarikat lideri gözaltına alındı         
09:57
Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı Kamu kurumlarına girişlerde HES kodu uygulaması bugün resmen başladı         
09:50
Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti Alacaklısının çocuklarını kaçırıp pencereye kelepçeledi! Yetmedi, yolladığı fotoğraflarla babayı tehdit etti         
09:40
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor Balıkesir'de topraksız ve susuz, beton üzerinde yetişen fide görenleri şaşırtıyor         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme: Oluşturulma süresi 6 aydan 9 aya çıkarıldı         
08:47
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor Üçüncü kuşak ustaların tarlada inşa ettikleri tekneler yurt dışından büyük ilgi görüyor         
08:03
Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü Diyarbakır'da arzuhalcilik yapan lise mezunu genç, HES kodu zorunluluğunu gelir kaynağına dönüştürdü         
07:29
Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 12:10:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşinin düğün hediyesi olarak aldığı dikiş makinasıyla atölye kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei