"ESKADER 2019 Kültür Sanat Ödülleri" açıklandı

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından her yıl verilen "ESKADER Kültür Sanat Ödülleri" açıklandı.

Sultanahmet'teki Türk Edebiyatı Vakfı'nda gerçekleştirilen ödüllerin duyurulduğu toplantıda konuşan ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, derneğin 10 yılı aşkın bir süredir kültür ve sanat ödüllerini dağıttığını ve gelenekselleşen ödüllerin aralık ayında merakla beklenir olduğunu söyledi.

Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ESKADER'in 2008'de kurulduğunu ve kuruluşundan bu yana bu ödülleri verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk diline, Türk kültürüne, bu toprakların mayasını yoğuran irfan insanlarının bize öğrettiği istikamette ödüller takdim etmeye çalışıyoruz. Biraz popülizmden uzaklaşmış biraz yerli biraz milli duyguları düşünceleri ve hassasiyetleri gelişmiş sanatçılarımızın kenarda köşede unutulmasını arzu etmediğimiz için, bundan rahatsızlık duyduğumuz için onları ödüllendiriyoruz. Her yılın aralık ayının üçüncü haftasında ödüller açıklanıyor. Bir yıl içerisinde birçok kademede üyelerimiz, kültür sanat mahfillerindeki değerli simalar, yazarlarımız, sanatçılarımızdan görüşler alınıyor. Bir seçici kurul tarafından da değerli çabalar gösterilerek, çok da iyi değerlendiriliyor, bu ödülleri açıklandıktan sonra da nisan ayında büyük bir salonda ödül töreni yapıp ödülleri takdim ediyoruz."

Bu ödüllerin derneğin birinci sıradaki faaliyetlerinden olduğunu vurgulayan Aydemir, ödül töreninin 5 Nisan 2020'de Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde yapılacağını dile getirdi.

17 dalda 19 isim ödüle layık görüldü

Toplam 17 dalda ödül alan 19 isim, ESKADER Yönetim Kurulu Üyesi Cengizhan Orakçı ve Hamdi Akyol tarafından açıklandı.

Farklı alanlarda değerlendirilen yazılı eserler arasında bu yıl "araştırma-inceleme" kategorisinde Balkanlar hakkında geniş çaplı bir inceleme eseri olduğu belirtilen "Ohri Benim Vatanım" ile H. Yıldırım Ağaoğlu ödüle layık görüldü.

Yönetmen Nazif Tunç "sinema" alanında ödül almaya hak kazanırken, "müzik" dalında neyzen Sadrettin Özçimi, "klasik Türk sanatları" dalında sedefkar Enis Türk, "kitap yayıncılığı" dalında Yeditepe Yayınevi, "televizyon programcılığı" alanında Ali Ayçil "Uzun Hikaye" programıyla ödüle değer bulundu.

"Deneme" dalında "Okuma Halleri" kitabıyla Canan Olmak Koç, "hikaye" alanında "Semud'un Torunları" kitabıyla Caner Çaylak, "düşünce" alanında "Gelenekten Modernliğe Osmanlı" kitabıyla Bedri Gencer, "inceleme" alanında "Kurmaca Bedenler" kitabıyla Beyhan Kanter, "roman" dalında "Meyra" kitabıyla Sinan Akyüz ödüle hak kazandı.

"Dergi" kategorisinde Sultanbeyli merkezli çıkarılan edebiyat dergisi "Aydos" ödüle layık görülürken, Mehmet S. Fidancı "Çiğ ve Mahrem" kitabıyla "şiir", Ali Işık "Sayılı Gündü Geçti" eseriyle "söyleşi", Necati Tonga "Bir Edebi Muhit Olarak Ankara" eseriyle "şehir ve kültür", Gültekin Yıldız ise " Osmanlı Devleti'nde Askeri İstihbarat" kitabıyla "tarih-araştırma" kategorisinde ödül alacak.

ESKADER'in "Üstün Hizmet Ödülü"nü ise Alev Alatlı, İdris Yamantürk, Prof. Dr. Muhittin Serin paylaştı.

Toplantının ardından katılımcılarla edebiyatçı ve yazarlar hatıra fotoğrafı çektirdi.