ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Philadelphia Uluslararası Havalimanı'nda yolcular tarafından görüntülendi. Çiftin havalimanındaki anları kısa sürede gündem oldu.

POLİS ARACIYLA TERMİNALDE İLERLEDİ

Görüntülerde Biden'ın, üzerinde "Philadelphia Police" yazan elektrikli bir araca polis memurunun yardımıyla bindiği ve araçla terminal içinde ilerlediği görüldü. Jill Biden'ın da aynı tipteki bir başka polis aracında oturduğu anlar kameraya yansıdı.

ELİNDE ÇANTASIYLA YÜRÜDÜ

Paylaşılan görüntüde Biden'ın, terminaldeki kapılar bölgesinde elinde kahverengi deri çantasıyla yürüdüğü görüldü. Çiftin nereye seyahat ettiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ANI KİTABI GEÇEN HAFTA YAYIMLANDI

Biden, başkanlık yıllarını anlattığı "Promise Me, America (Bana söz ve Amerika)" adlı anı kitabının 17 Kasım'da yayımlanmasından önce, kanser tedavisi nedeniyle kitabın tanıtımı için planladığı etkinlikleri azaltacağını açıklamıştı. Biden, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı günler diğerlerinden daha iyi geçiyor. Bu beni durdurmadı ama bazen yavaşlatıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Biden, bu açıklamadan kısa süre sonra 10 Kasım'da İrlanda'nın başkenti Dublin'de, oğlu Hunter Biden'a Trinity College'da verilen ödülün törenine sürpriz bir şekilde katılmıştı.

PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Biden'a Mayıs 2025'te kemiklere yayılmış agresif bir prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı. 2025 sonbaharında radyoterapi gören Biden, Eylül 2026'da yaptığı açıklamada tedavinin "amaçlandığı gibi işe yaradığını" söylemişti.

BİDEN KİMDİR?

20 Kasım 1942 doğumlu Joe Biden, 1973-2009 yılları arasında Delaware eyaletinden ABD Senatörü olarak görev yaptı. Barack Obama döneminde 2009-2017 yılları arasında ABD Başkan Yardımcılığı yapan Biden, 2020 seçimlerini kazanarak 20 Ocak 2021'de ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı.

Demokrat Parti'nin 2024 seçimleri için adayı olarak yarışa başlayan Biden, Temmuz 2024'te adaylıktan çekilerek Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i destekledi. Biden'ın başkanlık görevi, seçimi kazanan Donald Trump'ın yemin ettiği 20 Ocak 2025'te sona erdi.