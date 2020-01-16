Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 136'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunan eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bütün Türkiye artık silahı meşru görmüyor. Bütün toplum, çocukların geri gelmesi için çağrıda bulunuyor. Çünkü zeminin kalmadığını herkes birlikte kabulleniyor ve görüyor. Bunu da annelerin başlatmış olması çok önemli." dedi.

Orhan ayrıca evlatları için oturma eylemi yapan ailelerin, herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Dağa kaçırılan çocukları için sabırlı bekleyişlerine ve eylemlerine devam eden acılı aileler de Orhan'a teşekkür etti.

Oğlu Vedat için eylemde yer alan baba Şehmus Kaya, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "Bunlar kimseyi temsil etmiyor. Bunlar, zorla milletten oy alıyor. 9 çocuğum var, hepsi de ölse ben devletimden vazgeçmem." dedi.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de çocuklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.


Başlattıkları eylemin üzerinden 136 gün geçtiğini, 136 sene de geçse oturmaya devam edeceklerini anlatan Çiftçi, çocuklarına kavuşmak için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini vurguladı.

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Gökhan Gülşen, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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