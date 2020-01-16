Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti - Son Dakika

Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

24 dakika önce

HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi Evlatları için oturma eylemi yapan ailelerden detay AK Parti Van eski milletvekili Gülşen Orhan'ın aileleri ziyaret etmesinden ve konuşması Oğlu Vedat için oturma eyleminde yer alan baba Şehmus Kaya'nın konuşması Annelerden Necibe Çiftçi'nin...

HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi

Evlatları için oturma eylemi yapan ailelerden detay

AK Parti Van eski milletvekili Gülşen Orhan'ın aileleri ziyaret etmesinden ve konuşması

Oğlu Vedat için oturma eyleminde yer alan baba Şehmus Kaya'nın konuşması

Annelerden Necibe Çiftçi'nin konuşması Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 136'ncı gününde sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunan eski AK Parti Van Milletvekili Gülşen Orhan, ziyarette yaptığı konuşmada, "Bütün Türkiye artık silahı meşru görmüyor. Bütün toplum, çocukların geri gelmesi için çağrıda bulunuyor. Çünkü zeminin kalmadığını herkes birlikte kabulleniyor ve görüyor. Bunu da annelerin başlatmış olması çok önemli." dedi.

Orhan ayrıca evlatları için oturma eylemi yapan ailelerin, herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Dağa kaçırılan çocukları için sabırlı bekleyişlerine ve eylemlerine devam eden acılı aileler de Orhan'a teşekkür etti.

Oğlu Vedat için eylemde yer alan baba Şehmus Kaya, HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini belirterek, "Bunlar kimseyi temsil etmiyor. Bunlar, zorla milletten oy alıyor. 9 çocuğum var, hepsi de ölse ben devletimden vazgeçmem." dedi.

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de çocuklarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Başlattıkları eylemin üzerinden 136 gün geçtiğini, 136 sene de geçse oturmaya devam edeceklerini anlatan Çiftçi, çocuklarına kavuşmak için ellerinden gelen bütün çabayı göstereceklerini vurguladı.

Eski AK Parti Milletvekili Gülşen Orhan Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Gökhan Gülşen, Diyarbakır, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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