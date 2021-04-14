Eski asayiş müdürüne FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski asayiş şube müdürü Savaş Topaloğlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi eski Müdürü Savaş Topaloğlu hakkında FETÖ/PDY üyesi ve örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sırasında, 2016 yılında tayin olduğu Aydın'da gözaltına alınan Topaloğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savaş Topaloğlu hakkında, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açıldı. Dava sürdüğü sırada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Topaloğlu, önceki duruşmada tekrar tutuklandı.