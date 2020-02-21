Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti - Son Dakika Spor

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti

33 dakika önce

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.

Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti, System.String[]

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti.

Sinan Kılıç'ın cenazesi, 23 Şubat Pazar günü Fatih Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Akif Çağatay Kılıç, Mehmet Kasapoğlu, Sinan Kılıç, AK Parti, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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