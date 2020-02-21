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Eski Bakan Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti
33 dakika önce
Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç vefat etti. Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:22 Kaynak: AA
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