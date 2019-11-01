Son Dakika Haberleri: Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni
Son Dakika Politika Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni

Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni

7 saat önce

Vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni, System.String[]

Vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Amiklioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bazı milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Amiklioğlu'nun cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, İncek'teki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Çorum'da 1944 yılında doğan Amiklioğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Amiklioğlu, 1991-1995 yıllarında Çorum milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Amiklioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın'dan dikkat çeken açıklama: Bağdadi öldürüldüğü yere YPG'nin kontrolündeki bölgelerden geldi, geçişine nasıl izin verdiler?
GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 19:55:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]