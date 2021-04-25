Eski bakır süzgeçleri motiflerle işleyip sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Eski bakır süzgeçleri motiflerle işleyip sanat eserine dönüştürüyor

25.04.2021 11:39
Eski bakır süzgeçleri motiflerle işleyip sanat eserine dönüştürüyor, System.String[]

İstanbul'da uzun yıllar dış ticaret firmalarında yöneticilik yaptıktan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen Ayşın Aksu'nun, atölyesinde yaptığı el sanatı ürünleri ilgi görüyor.

İstanbul'da uzun yıllar dış ticaret firmalarında yöneticilik yaptıktan sonra Balıkesir'in Edremit ilçesine yerleşen Ayşın Aksu'nun, atölyesinde yaptığı el sanatı ürünleri ilgi görüyor.

Aksu, AA muhabirine, yöneticilik yaptığı yıllarda Rusya'dan kamyon lastiği ithal edip pazarladığını söyledi.

İş hayatını 2009'da bırakınca meşgale aradığını belirten Aksu, "Hayatımda ilk defa elime iğne iplik aldım. 5 yıl önce Edremit Körfezi'ne taşındım. 3 yıl önce de hobimi KOBİ yapıp Çamlıbel Mahallesi'nde atölyemi açtım." dedi.

Aksu, atölyesinde bakır süzgeçleri iğne iplikle işleyerek süs eşyasına dönüştürdüğünü aktardı.

Bu süslemelere başlamasının hikayesini anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Trabzon'dan, anneannemin çeyizinden gelen 2 bakır süzgecimiz vardı. Annem 'Bunları atsak mı ne yapsak?' derken ben onları depoya getirdim. 'Acaba üzerindeki deliklerden yararlanıp işleyebilir miyim?' diye düşündüm. 3 yıldır hayalimdi, depoda bekliyordu. Bu kış nihayet pandemide elime alabildim, denedim ve oldu. Anneannemden kalan bakır, makarna süzdüğümüz süzgeçler artık evlerimizi süsleyecek birer obje oldu. Çöpe atılmaktan da kurtuldu böylece."

"Yapmak isteyenler, ilgi duyanlar gelip bana danışabilir"

Aksu, süs eşyasına dönüştürdüğü süzgeçlerin beğenildiğini dile getirdi.

Bunların nostaljik bir etkisinin olduğunu vurgulayan Aksu, "Özellikle geçmişe bir özlem yaşıyoruz. Köy evleri için satın almak isteyenler, 'Nasıl yaptınız biz de yapabilir miyiz?' diyenler, atölye çalışması için isteyenler oldu. Bayağı ilgi gördü. Bir haftada 4 tane gitti. Hiç beklediğim bir şey değildi açıkçası. Bu atölyede birçok tasarım ürün var ama daha koyduğum anda 4 süzgeç birden gitti. Anneanneminkileri henüz paylaşmadım bile." ifadelerini kullandı.

Ayşın Aksu, köylerdeki evleri ve antikacıları gezerek süzgeç topladıklarını belirtti.

Kazdağları eteklerinde yer alan kırsal mahalle Çamlıbel'de antika pazarı kurulduğuna değinen Aksu, "Geçen sene buradan da 1-2 süzgeç almıştım. Şimdi elimdekileri tüketmeye çalışıyorum. Anneanneminkileri kendime sakladım. Şimdiden sonra işlediklerimi de antika pazarından temin ettiklerim. Zannediyorum mayıs ayından sonra pazarımız tekrar kurulur. Yapmak isteyenler, ilgi duyanlar gelip buradan alıp birlikte işlemek için bana da danışabilirler. Böylece geri dönüşümleri sağlamış oluruz." diye konuştu.

Antalya'dan Edremit Körfezi'ne gezmeye gelen Nurdan Adalı Yılmaz ise Aksu'nun atölyesindeki eserleri çok beğendiğini ifade ederek, "Ellerine sağlık. Bu süzgeçlerden bana kayınvalidemden kaldı. Hiç hayal etmediğim bir şekilde böyle bir süzgeci görmek gerçekten beni çok heyecanlandırdı. Tebrik ediyorum, böyle güzel şeyler sundukları için. İnsanların ufuklarını açıp onların duygularına hitap ettikleri için tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, evine döndüğünde kendisinin de kayınvalidesinden kalan süzgeçleri bu şekilde işlemeyi deneyeceğini sözlerine ekledi.

Edremit Körfezi, Balıkesir, İstanbul, Edremit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Eski bakır süzgeçleri motiflerle işleyip sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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