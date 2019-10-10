Son Dakika Haberleri: Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek
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Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

12 dakika önce

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

Eski başbakanlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Eski başbakanlar Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz ve Yıldırım Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennisinde bulundu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, eski başbakanlar Yıldırım, Çiller, Yılmaz ve Akbulut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Mehmetçik'in yanında olduklarını belirten eski başbakanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması temennilerini iletti.

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, Tansu Çiller, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:40 Kaynak: AA
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