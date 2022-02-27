Eski başbakanlardan Erbakan, vefatının 11'inci yılında anıldı - Son Dakika
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Eski başbakanlardan Erbakan, vefatının 11'inci yılında anıldı

27.02.2022 23:34

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamıza neden aşık oluyoruz çünkü o hakkı savunduğu, batıla karşı durduğu, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tuttuğu, peygamberlerin yolundan yürüyen bir lider olduğu için.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamıza neden aşık oluyoruz çünkü o hakkı savunduğu, batıla karşı durduğu, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tuttuğu, peygamberlerin yolundan yürüyen bir lider olduğu için." dedi.

Erbakan Vakfı tarafından, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yılı dolayısıyla Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda "Anma ve Anlama" programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Necmettin Erbakan ile ilgili sinevizyon gösterildi.

Merhum Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, programın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Erbakan, programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Erbakan Hocamıza neden aşık oluyoruz çünkü o hakkı savunduğu, batıla karşı durduğu, bedel ödemek pahasına da olsa hakkın yanında saf tuttuğu, peygamberlerin yolundan yürüyen bir lider olduğu için. Bütün hayatı boyunca attığı her adımda, her eyleminde, söyleminde Resulullah'ı örnek aldığı için ona aşık oluyoruz. Cenab-ı Allah bizleri merhum liderimiz Erbakan Hocamızın yürüdüğü yoldan, istikametten ayırmasın. Onun gibi bu hak dava uğrunda son nefesimize kadar canla başla mücadele, cihad etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah." diye konuştu.

Necmettin Erbakan'ın feraseti sayesinde aldanmadığını ve aldatmadığını dile getiren Fatih Erbakan, bütün hayatı boyunca millete ve İslam alemine adeta bir pusula gibi yol gösterdiğini vurguladı.

Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın koltuk, makam, mevki, şöhret ve para gibi dünyalık menfaatlerle asla elde edilemeyecek bir lider olduğunu ifade ederek, "42 senelik siyasi hayatında sadece 11 ay başbakanlık yapmış olması başarısız bir siyasetçi olduğundan değildi. O milletin, ümmetin, davasının aleyhine herhangi bir noktada zalimlerle, dış güçlerle, sermaye sahipleriyle anlaşmayı kabul etmediği için sadece 11 ay başbakanlık yapabildi. Dimdik duruşa sahip olduğu, dış güçlere, sermaye sahiplerine en ufak bir taviz dahi vermediği için 11 ay başbakanlık yapabildi." ifadelerini kullandı.

Ümmetin, insanlığın, İslam aleminin kurtuluşu için bedel ödemekten korkmayan kadroların ikinci 40 yılda yine Milli Görüş saflarından çıkacağını belirten Erbakan, şöyle konuştu:

"Erbakan Hocamızın yolundan giden dava erleri, ikinci 40 yılda İslam birliğini kuracaklardır Allah'ın izniyle. Erbakan Hocamızın denk bütçeyi gerçekleştirdiği birinci 40 yılın ardından ikinci 40 yılda onun yolundan yürüyen dava erleri, Türkiye'nin bütün iç ve dış borcunu kapatacaklardır Allah'ın izniyle. İkinci 40 yılda Milli Görüşü tek başına iktidar yapacaklardır Allah'ın izniyle. İkinci 40 yılda Irak, Yemen, Suriye ve Kudüs kurtarılacaktır Allah'ın izniyle. İkinci 40 yılda mazlumlara umut, zalimlere korku veren lider ülke Türkiye, Milli Görüşçülerin öncülüğünde kurulacaktır Allah'ın izniyle."

Eski başbakanlardan Erbakan, vefatının 11'inci yılında anıldı
Eski başbakanlardan Erbakan, vefatının 11'inci yılında anıldı
Eski başbakanlardan Erbakan, vefatının 11'inci yılında anıldı

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Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı Son dakika haberleri | Necmettin Erbakan vefatının 11'inci yıl dönümünde anıldı Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan kabri başında anıldı

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Kaynak: AA

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