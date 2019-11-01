Son Dakika Haberleri: Eski Başkan Keleş'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Güncel Eski Başkan Keleş'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Başkan Keleş'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in oğlu Hakan Keleş son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başkan Keleş'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Eski Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in oğlu Hakan Keleş son yolculuğuna uğurlandı.


28 yaşında hayata veda eden Hakan Keleş'in cenaze namazı Düzce Merkez Büyük camiinde kılındı. Cenaze namazına Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, esnaflar ve Düzceliler katıldı.


Akşam saatlerinde rahatsızlanarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Keleş yoğun bakıma alındı. Uzun süre doktorların hayata döndürmeye çalıştığı Hakan Keleş hayata gözlerini yumdu. Hakan Keleş'in cenazesi Büyük Camiinde kılınan namazın ardından Cumayeri Üvezbeli köyünde toprağa verildi. - DÜZCE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:59 Kaynak: İHA
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